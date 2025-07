Le président de la FIFA rend hommage à Diogo Jota

Après la mort tragique de l’attaquant de Liverpool Diogo Jota et de son frère André dans un accident de voiture ce jeudi 3 juillet, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à leur rendre hommage. Afin de saluer la mémoire de Diogo Jota et de son frère, une minute de silence sera respectée lors des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, selon L’Équipe.

Sur ses réseaux sociaux, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a témoigné de sa peine : «je suis profondément attristé d’apprendre le décès tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva. Âgé de seulement 28 ans, Diogo avait mené une carrière fantastique et de nombreuses années de gloire l’attendaient, tandis que son frère André s’épanouissait au FC Penafiel. Ils manqueront cruellement à tous ceux qui les connaissaient et à la communauté internationale du football. Au nom de la FIFA et de la grande famille du football, mes pensées vont à leur famille et à leurs amis, ainsi qu’à tous les membres du Liverpool FC, du FC Penafiel et de la Fédération portugaise de football. Qu’ils reposent en paix.»