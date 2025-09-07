AC Milan : un contrat de 3 ans attend Yacine Adli à Al Shabab

Selon nos informations, un accord quasi total a été trouvé entre l’AC Milan et Al Shabab pour le transfert de Yacine Adli. Le milieu français dispose d’une proposition de contrat de trois ans, assorti d’un salaire estimé à 7 millions d’euros par saison, soit le triple de ses émulements actuels au Milan. Si la forme exacte de la transaction n’a pas filtré, il devrait s’agir d’une vente sèche, solution privilégiée par les Rossoneri afin de faciliter l’opération.

Toujours d’après nos indiscrétions, il reste désormais à lever les dernières hésitations du joueur. Plus enclin qu’auparavant à donner son accord, Adli prend encore le temps de la réflexion avant de valider son départ vers l’Arabie saoudite. Le calendrier joue en faveur d’Al Shabab, puisque le mercato saoudien se poursuit jusqu’au 11 septembre, offrant quelques jours supplémentaires pour finaliser l’opération.