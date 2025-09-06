L’anecdote hilarante sur le transfert de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid

Trent Alexander-Arnold a découvert de manière inattendue que son transfert vers le Real Madrid avait été avancé de plusieurs semaines, alors que Liverpool célébrait son titre de champion de Premier League. Initialement prévu comme un transfert gratuit à l’expiration de son contrat, le défenseur anglais a appris que les géants espagnols avaient déboursé 10 millions de livres sterling pour le recruter plus tôt afin de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. L’information lui a été communiquée par le directeur général de Liverpool, Michael Edwards, ainsi que par le directeur sportif Richard Hughes et le président Mike Gordon, lors du défilé de fin de saison en bus à toit ouvert, selon The Mirror. Une annonce qui a surpris Alexander-Arnold, mais qui a permis au club de recevoir une compensation pour un joueur formé à l’académie depuis l’âge de six ans.

Le Real Madrid, impatient de disposer de l’arrière droit pour le tournoi mondial, a jugé que le coût en valait la peine, même si le club espagnol n’a atteint que les demi-finales. Pour Liverpool, ce transfert représente à la fois une perte sportive et un petit soulagement financier. Les Reds se sont penchés sur Jeremie Frimpong du Bayer Leverkusen pour combler le vide laissé par l’international anglais.