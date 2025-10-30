Le FC Barcelone double le Real Madrid dans la quête de son futur numéro 9

Le FC Barcelone traverse des moments compliqués… Après cette défaite lors du Clasico, à laquelle il faut rajouter la blessure de Pedri pour plusieurs semaines, l’ambiance est plutôt morose en terres catalanes. Mais en coulisses, pas le temps de se lamenter, puisqu’il y a plusieurs dossiers tendus sur lesquels Joan Laporta et Deco doivent mettre les bouchées doubles. On pense forcément à ce retour au Spotify Camp Nou, qui est à chaque fois reporté, ou la dernière lubie de la direction : un match amical au Pérou pendant la trêve hivernale.

Il est aussi question de mercato, puisque si le mois de janvier devrait être plutôt calme, l’été s’annonce animé. Il y a notamment le dossier du numéro 9. Robert Lewandowski devrait quitter le club au terme de son contrat en juin - c’est du moins ce qu’annonce la presse catalane de façon unanime - et il faut donc lui trouver un remplaçant. Les noms de Julian Alvarez (Atlético) et Erling Haaland (Manchester City) reviennent souvent, mais ce sont des pistes tout sauf réalistes au vu des finances du club, actuellement du moins.

Décision en janvier

En revanche, un autre nom revient aussi très souvent et semble être une alternative plus crédible. Celui de Karl Etta Eyong, attaquant international camerounais de Levante âgé de 22 ans. Comme l’indique Mundo Deportivo, le joueur est convoité par le FC Barcelone, par le Real Madrid et par plusieurs clubs anglais. Joueur particulièrement costaud, rapide et tueur devant les cages, il a tapé dans l’œil de gros clubs européens et veut être fixé sur son avenir en janvier. Son plan est de trouver un accord avec une grosse écurie du Vieux Continent lors du mercato hivernal, et terminer la saison en prêt à Levante.

Son prix ne devrait pas être prohibitif, puisque sa clause est de 30 millions d’euros pour les clubs de Liga, et de 40 millions d’euros pour les clubs anglais. Dans ce dossier, c’est le Barça qui tient la corde puisque la préférence du joueur se porte sur le champion d’Espagne en titre. Une grosse opération pour Levante, qui l’a recruté cet été contre 3 millions d’euros seulement chez les voisins de Villarreal. Avec 5 buts et 1 passe décisive en Liga cette saison, le Camerounais rêve donc de marcher sur les pas d’un certain Samuel Eto’o…