Mercato : l’OL peut déjà trembler pour Endrick

L’Olympique Lyonnais veut du sang neuf. Il y a quelques mois, les pensionnaires du Groupama Stadium comptaient sur deux n°9 de qualité avec Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Le premier a quitté le club à l’issue de son contrat pour rejoindre Neom en Arabie saoudite. Le second, lui, a été sacrifié et vendu à Villarreal en fin de mercato. Depuis, l’OL ne compte pas dans ses rangs un grand attaquant, sans faire offense à Martin Satriano qui a rejoint l’écurie rhodanienne à la fin de l’été et qui fait des choses plutôt correctes. Mais Paulo Fonseca est "obligé" de bricoler, lui qui a notamment aligné Pavel Sulc en pointe. Cela a été le cas face à Strasbourg et hier contre le Paris FC, où le Tchèque s’est offert un doublé. Mais cela ne change pas les plans des Gones.

À la fin du dernier mercato, Matthieu Louis-Jean n’avait pas caché sa déception concernant le recrutement d’un avant-centre. «La dernière journée nous laisse un goût amer. On voulait faire un dernier attaquant, mais on n’a pas pu le faire. La « target » (cible) qu’on voulait, on n’a pas pu la faire pour des raisons de contrat. On était très déçu, mais on ne voulait pas prendre quelqu’un pour prendre quelqu’un. On a décidé de rester comme ça. On voulait Martin (Satriano), on le suivait. Il va nous donner de l’envie, il est revanchard après sa blessure importante. On a tous travaillé ensemble parce que c’était un moment important pour le club, on parlait de la survie du club. On a suivi strictement la DNCG. Pour l’anecdote, il y a un joueur pour lequel on n’a pas voulu dépasser notre budget.»

Endrick est désespéré à Madrid

Il avait ajouté : «on a échangé avec pas mal d’agents, on aurait pu signer un attaquant sur les dernières heures du mercato, mais on ne l’a pas fait parce qu’on ne voulait pas répéter les erreurs du passé. (…) On sait que l’effectif n’est pas complet, on aurait aimé avoir un attaquant supplémentaire.» Près de deux mois plus tard, Lyon a identifié le joueur parfait. Il s’agit d’Endrick. Un élément qui a d’ailleurs le même agent que Malick Fofana. Ce qui est forcément une bonne chose dans ce type de négociations. Comme expliqué sur notre site, le projet lyonnais plaît beaucoup au clan Endrick. Longtemps fermé à un départ du Real Madrid, où il souhaite s’imposer, le Brésilien a ouvert la porte à un prêt cet hiver.

L’idée est de jouer à nouveau. Ce qui n’a plus l’occasion de faire chez les Merengues depuis 5 mois. Après sa blessure, Xabi Alonso ne lui a pas encore donné du temps de jeu (8 fois sur le banc sans jouer cette saison). Il s’agit du seul joueur de champ, avec Ferland Mendy (blessure), qui totalise 0 minute de jeu cette saison. Une situation très difficile à vivre pour l’ancien joueur de Palmeiras. Marca explique d’ailleurs que le Brésilien «meurt de l’intérieur» et en silence, lui qui rongé par la rage et la frustration et qui ne comprend pas son traitement. Il ne saisit pas non plus les choix tactiques de Xabi Alonso. Mais son entourage l’invite à la patience. En attendant qu’une solution soit trouvée, Endrick se donne à fond aux entraînements.

L’OL est bien placé mais…

Au Brésil, où on suit ses moindres faits et gestes, UOL, O Globo, TNT Sports et Globo Esporte confirment que l’OL est bien sur le coup et surtout que les Gones ont leurs chances pour obtenir un prêt gratuit avec une prise en charge partielle de son salaire. C’est bien la destination et le projet qui séduisent le plus Endrick, qui a déjà donné son accord pour poursuivre les négociations en vue d’un prêt au mercato d’hiver selon UOL. Si les Gones peuvent avoir bon espoir, ce n’est pas encore totalement gagné. Il reste encore pas mal de temps avant l’ouverture du marché des transferts hivernal. Le fait que cette information sorte aussi tôt dans la presse n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Lyonnais, qui peuvent craindre la concurrence. C’est d’ailleurs ce qu’explique UOL ce jeudi.

La publication brésilienne, qui a échangé avec l’entourage de l’attaquant de 19 ans, explique que l’OL remplit bien toutes les conditions imposées par le joueur et ses agents pour un prêt. Mais le clan Endrick reste ouvert à d’autres propositions d’ici à l’ouverture du mercato au mois de janvier. Ces dernières semaines, Valence, la Real Sociedad et West Ham ont été cités comme des points de chute, sans parler de l’OM ou du PSG. De plus, les proches du joueur estiment que sa situation peut encore évoluer au Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso, qui pourrait faire un peu plus appel à lui et qui pourrait changer son destin. Il ne faut pas oublier non plus que le Real Madrid, qui exclut une vente, souhaitait le prêter initialement en Espagne, afin qu’il évolue dans la même ligue lui qui va obtenir la nationalité espagnole dans 6 mois. Mais la balle est dans le camp d’Endrick. Pour le moment, il penche pour l’OL, qui espère envoyer le ballon au fond des filets et s’assurer sa signature dès que possible.