Le Real Madrid réclame 4,5 Md€ à l’UEFA pour la Super League

Le Real Madrid ainsi que la société promotrice de la Super League, A22, préparent une plainte contre l’UEFA, visant près de 4,5 milliards d’euros de dommages et intérêts selon AS. Cette somme correspondrait au préjudice subi, aux pertes de profits et à l’atteinte à l’image des 2 entités, après des mois de négociations infructueuses avec l’instance européenne. Les discussions avaient notamment porté sur le modèle télévisuel et la gestion de la compétition, mais ont échoué sur le format de la Super League.

Selon les responsables du Real Madrid et d’A22, l’UEFA n’aurait jamais eu l’intention de trouver un accord et aurait cherché à retarder le lancement de la Super League. Cette action en justice s’inscrit dans la continuité de précédents européens sur les abus de position dominante, comme l’amende record infligée à Google pour concurrence déloyale, et vise à obtenir réparation des dommages causés par l’UEFA. Affaire à suivre…