La Super League dévoile à l’UEFA sa nouvelle formule insolite !

La SuperLeague veut faire son grand retour. Après le fiasco de la proposition émise au printemps 2021, le concept de nouvelle grande compétition européenne a longtemps travaillé dans l’ombre pour faire son retour et satisfaire toutes les parties, y compris le public. L’UEFA, A22, l’entreprise qui représente la Super League, et les représentants du FC Barcelone et du Real Madrid ont mené des négociations en toute confidentialité durant les derniers mois et la nouvelle formule proposée à de quoi plaire à certains.

Dans le nouveau format proposé à l’UEFA, relayé par Mundo Deportivo, la Super League propose une version 3.0 de la Ligue des Champions, différente de celle modifiée il y a deux ans. Elle consiste à séparer les 36 clubs de l’actuelle Ligue des champions en deux groupes qui se retrouveront en phase à élimination directe. Le groupe 1 serait composé des 18 clubs les mieux classés au coefficient UEFA, dans lequel les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, alors que les équipes classées de la 9ème à la 18ème doivent disputer un barrage contre les meilleures équipes du Groupe 2.

Une version totalement gratuite, avec de la publicité

Pour le Groupe 2, il réunirait les 18 autres clubs qualifiés. Mais même en terminant en tête, aucune équipe ne peut accéder directement aux huitièmes. Pour continuer la compétition, elles doivent remporter un barrage face à une équipe moins bien classée du Groupe 1, comme le cas actuel. Un format favorisant les plus grosses équipes afin d’avoir des matches plus intéressants, tout en permettant aux clubs des groupes 19 à 36 d’avoir une chance de remporter la compétition.

Autre changement majeur : la diffusion de la compétition. La Ligue des Champions ne changerait pas de nom et elle serait disponible sur la plateforme télévisée proposée par la Super Ligue, UNIFY, qui s’efforce d’améliorer l’expérience des téléspectateurs en facilitant l’accès et en réduisant les coûts. Une solution moderne et disponible facilement, qui comporterait une version gratuite incluant des publicités géolocalisées, contrairement à une version Premium payante. Reste à savoir les détails de cette formule et quel sera la réponse de l’UEFA, qui aura le dernier mot.