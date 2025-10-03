OM : Roberto De Zerbi explique sa délicate gestion de l’effectif

On promettait l’enfer à l’Olympique de Marseille avec l’enchaînement Real Madrid-PSG-Strasbourg-Ajax. Le club phocéen en est ressorti avec 3 victoires pour une défaite, et Roberto De Zerbi a mis tout le monde d’accord quant à sa manière de gérer son effectif. Pourtant, beaucoup étaient circonspects en voyant ses compositions d’équipe à Strasbourg ou face à l’Ajax. Il a bien pris le temps d’expliquer son raisonnement ce vendredi en conférence de presse, à la veille d’affronter Metz pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

« On essaie de faire le moins d’erreurs possible. Contre l’Ajax, Balerdi aurait dû jouer mais il n’était pas à 100 %, il y avait un risque. Si on dit que l’équipe est forte et qu’on complimente Benatia pour la construction de l’équipe et qu’après on prend des risques de grosse blessure, ça ne serait pas bon. On prend tout en compte, les types de matches, le nombre de matches d’affilée joué par les joueurs, comme Hojbjerg qui a enchaîné Madrid, PSG, Strasbourg. Même s’il n’avait pas de symptôme, ça pouvait être dangereux. On a vraiment besoin de compter sur tout le monde. Robinho Vaz est entré contre Strasbourg et a été déterminant », a-t-il expliqué.

De Zerbi martèle que le turnover est essentiel

A l’image de ce que fait Luis Enrique du côté du PSG, il est apporté un grand soin à la santé des joueurs. Mais comme De Zerbi l’a mentionné, un grand travail a été fait sur la construction de l’effectif, avec une profondeur de banc très intéressante. A l’entraîneur italien de jongler efficacement avec ses options. « Il y a énormément de matches. Il y en a tellement que tout le monde joue. Le terrain est toujours le juge. Je n’aime pas tenter des choses pour tenter des choses, si je tente des choses c’est que je n’ai pas dormi pendant 2-3 jours. Le choix n’est pas toujours le bon. Peut-être que j’ai commis une erreur en remplaçant Paixao par Gomes contre l’Ajax par exemple ». Il refuse donc d’établir un statut de titulaire ou de remplaçant. Le cas Gouiri, évoqué à plusieurs reprises par les journalistes présents, est un bon exemple selon lui.

« Je vois toujours Gouiri en forme. Vous posez trop de questions et vous vous causez trop de problèmes par rapport à Gouiri. Je pense qu’il est serein. Il sait qu’il peut jouer, entrer. (…) Gouiri est un joueur fort et il ne doit pas se préoccuper. Il ne doit pas vous écouter, mais m’écouter moi. (…) Cette année il ne faut pas dire « j’ai joué titulaire ou je n’ai pas joué titulaire ». Aubame a joué 20 minutes à Strasbourg et il a marqué. L’apport et la contribution doivent être les mêmes, titulaire ou remplaçant », a-t-il martelé. Et il compte bien sur tout le monde pour affronter le mois qui arrive.

« Le mois d’octobre est un mois charnière pour nous. Le Havre, Lens, Angers à domicile, Auxerre qui l’an dernier nous avait fait mal. Des matches très difficiles et je pense qu’au Vélodrome on peut continuer sur la lancée positive. Et en Ligue des Champions, il y a le déplacement au Sporting et la réception de l’Atalanta. Tous les joueurs doivent être prêts à jouer ces matches. Il faut qu’on soit prêts, heureux de travailler à ce rythme. Je pense que c’est mieux de jouer l’Europe que d’être sur son canapé ! », a-t-il rappelé. Surtout si l’Europe lui amène des prestations aussi satisfaisantes que face à l’Ajax. Après avoir bien négocié l’enchaînement d’adversaires d’envergure, l’OM va désormais devoir montrer qu’il impose sa loi face à des équipes plus faibles, ce qui n’a pas toujours été le cas la saison passée.