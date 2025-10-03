OM : Roberto De Zerbi défend encore Amine Gouiri

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Metz lors de la 7e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a, une nouvelle fois, volé au secours d’Amine Gouiri, beaucoup moins décisif qu’en fin de saison dernière. «Je le vois toujours en forme. Je ne pense pas qu’il se pose autant de questions que vous. Il est serein il sait qu’il peut jouer et rentrer en deuxième mi-temps. Il y a énormément de matchs. Cette année, c’est simple pour moi de gérer le groupe : il y a tellement de matchs que tout le monde joue. Au final, c’est le terrain qui parle. Je n’aime pas faire de tests. Mais Gouiri est un joueur fort», a tout d’abord confié le technicien italien.

Et d’ajouter : «il a des caractéristiques d’Aubameyang, de Robinio (Vaz). C’est un joueur de jeu, il aime jouer et faire jouer les autres. Il n’est pas toujours dans la surface. Il n’a jamais marqué 20-30 buts dans une saison, il n’attaque pas la profondeur. Contre Strasbourg, il jouait en un-contre-un. Contre l’Ajax, c’était différent donc en fonction du match j’essaie de décider et de trouver la meilleure solution. L’apport et la contribution doivent toujours être les mêmes, peu importe que tu joues 90 minutes ou 20 minutes». En cas de titularisation contre Metz, Gouiri aura, lui, forcément à cœur de retrouver le chemin des filets…