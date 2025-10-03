Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi défend encore Amine Gouiri

Par Josué Cassé
1 min.
Metz Marseille

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Metz lors de la 7e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a, une nouvelle fois, volé au secours d’Amine Gouiri, beaucoup moins décisif qu’en fin de saison dernière. «Je le vois toujours en forme. Je ne pense pas qu’il se pose autant de questions que vous. Il est serein il sait qu’il peut jouer et rentrer en deuxième mi-temps. Il y a énormément de matchs. Cette année, c’est simple pour moi de gérer le groupe : il y a tellement de matchs que tout le monde joue. Au final, c’est le terrain qui parle. Je n’aime pas faire de tests. Mais Gouiri est un joueur fort», a tout d’abord confié le technicien italien.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «il a des caractéristiques d’Aubameyang, de Robinio (Vaz). C’est un joueur de jeu, il aime jouer et faire jouer les autres. Il n’est pas toujours dans la surface. Il n’a jamais marqué 20-30 buts dans une saison, il n’attaque pas la profondeur. Contre Strasbourg, il jouait en un-contre-un. Contre l’Ajax, c’était différent donc en fonction du match j’essaie de décider et de trouver la meilleure solution. L’apport et la contribution doivent toujours être les mêmes, peu importe que tu joues 90 minutes ou 20 minutes». En cas de titularisation contre Metz, Gouiri aura, lui, forcément à cœur de retrouver le chemin des filets…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi
Amine Gouiri

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
Amine Gouiri Amine Gouiri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier