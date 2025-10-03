Menu Rechercher
Le groupe du Real Madrid face à Villarreal avec Kylian Mbappé et Vinicius

Par Allan Brevi
Kylian Mbappé en action avec le Real. @Maxppp
Real Madrid Villarreal

Le Real Madrid de Xabi Alonso accueille Villarreal ce samedi au Santiago Bernabéu, et pour ce choc de Liga, entre le 2e et le 3e, les Merengues pourront compter sur un groupe quasi au complet, outre l’absence d’Antonio Rüdiger, toujours forfait. Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Arda Güler, Mastantuono, Gonzalo et même Endrick sont tous présents pour affronter le sous-marin jaune.

Ferland Mendy est toujours absent, tout comme Alexander-Arnold et le capitaine Dani Carvajal. Au milieu, Eduardo Camavinga, Jude Bellignham, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde sont disponibles. Un groupe qui permettra à Xabi Alonso et au Real Madrid de tenter de rebondir après une fausse note contre l’Atlético de Madrid lors du derby (2-5).

