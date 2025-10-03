Barça : Yamal forfait pour 2 à 3 semaines !

La polémique entre le FC Barcelone et la sélection espagnole concernant Lamine Yamal fait réagir mais elle devrait vite s’interrompre avec la communication officielle du club catalan au sujet de son numéro 10. « La douleur pubienne qui gênait le joueur 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 est réapparue après le match contre le PSG. Il manquera le match contre Séville et sa convalescence est estimée à deux à trois semaines », peut-on lire dans le communiqué publié par les Blaugrana.

Lamine Yamal va donc manquer le match contre Séville et n’est donc, selon le staff médical du Barça, pas apte à rallier sa sélection, où il a été convoqué par Luis De La Fuente. « Ici, ceux qui viennent sont en bonne santé. En état de jouer. Et quand ils rentrent chez eux, c’est parce que nous avons estimé qu’ils ne pouvaient pas rester ici, car ils prenaient un risque. (…) Nous parlons avec tous les joueurs, nous savons comment ils vont. Si un club nous informe qu’un joueur a un problème, nous en tenons compte. Nous allons voir comment Lamine évolue ce week-end, nous verrons dans quelle mesure il participera », a déclaré le sélectionneur ibérique lors de sa conférence de presse plus tôt dans la journée.