Lamine Yamal a déposé sa célébration et 7 marques

Par Matthieu Margueritte
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp

À l’instar de ce qu’a fait Kylian Mbappé, Lamine Yamal a lui aussi déposé toute une série de marques et célébrations afin de pouvoir en faire commerce. La Cadena SER révèle que le joueur du FC Barcelone a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le geste avec lequel il célèbre ses buts et le « 304 », référence à la fin du code postal de son quartier de Rocafonda à Mataró (Barcelone).

Le média espagnol précise que le joueur a déposé sept marques jusqu’en 2035, dont deux avec son nom et ses prénoms et les cinq autres avec ce numéro 304. Enfin, le terme « Lamine Yamal » a aussi été enregistré de manière générique, tout comme les marques « LY304 », « 304 » et « 304 FC », ainsi que deux autres marques figuratives représentant ses doigts formant le chiffre trois cent quatre lors de ses célébrations.

