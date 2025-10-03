Lamine Yamal a déposé sa célébration et 7 marques
À l’instar de ce qu’a fait Kylian Mbappé, Lamine Yamal a lui aussi déposé toute une série de marques et célébrations afin de pouvoir en faire commerce. La Cadena SER révèle que le joueur du FC Barcelone a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le geste avec lequel il célèbre ses buts et le « 304 », référence à la fin du code postal de son quartier de Rocafonda à Mataró (Barcelone).
Le média espagnol précise que le joueur a déposé sept marques jusqu’en 2035, dont deux avec son nom et ses prénoms et les cinq autres avec ce numéro 304. Enfin, le terme « Lamine Yamal » a aussi été enregistré de manière générique, tout comme les marques « LY304 », « 304 » et « 304 FC », ainsi que deux autres marques figuratives représentant ses doigts formant le chiffre trois cent quatre lors de ses célébrations.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer