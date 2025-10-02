Le vestiaire du Barça en veut à ses supporters

Le FC Barcelone a passé une sale soirée mercredi. Devant au tableau d’affichage, le club blaugrana a vu le PSG retourner la situation avec une équipe amoindrie et s’imposer 2-1 dans cette 2e journée de Ligue des Champions. Outre le résultat, les joueurs du Barça ont été surpris de la faible ambiance de Montjuïc.

La suite après cette publicité

D’après Mundo Deportivo, le vestiaire a surtout entendu les supporters parisiens durant la rencontre. D’ailleurs, si Lamine Yamal et Alejandro Baldé ont été vus à plusieurs reprises en train d’haranguer le public, ce n’est pas pour rien. Ils leur reprochaient un manque de soutien et de bruit, qui aurait pu leur permettre d’obtenir un second souffle dans ce match.