LOSC : Berke Özer commente son invraisemblable exploit

Le LOSC a réalisé une magnifique performance en allant s’imposer 1-0 sur la pelouse de la Roma dans cette 2e journée de Ligue Europa. Si Haraldsson a inscrit l’unique but du match dès la 6e minute, le grand fait de la soirée a eu lieu entre la 82e et la 85e minute. Un penalty a été accordé en faveur de la Louve que Dovbyk n’a pas réussi à transformer, repoussé par Berke Özer. Seulement, l’arbitre demandait de retirer la tentative, jugeant que des Lillois étaient entrés dans la surface. Pas de quoi déconcentrer le portier turc qui a stoppé la seconde frappe de son adversaire ukrainien. L’exploit était déjà notable pour Özer, il devenait irréel. M. Lambrechts imposait une troisième tentative, estimant cette fois que le gardien des Dogues avait bougé de sa ligne. En échec, Dovbyk laissait sa chance à Soulé, qui échouait à son tour face à l’infranchissable rempart, encore parti du bon côté. Ce triple arrêt a permis au LOSC de revenir avec une seconde victoire dans cette compétition.

Forcément, tout le monde ne parlait que de cela après la rencontre. «Je suis très content, personne ne peut s’attendre à arrêter trois penaltys le même soir. (…) Je suis comme dans un rêve, a réagi le héros de la soirée. Premièrement, je sais que je peux en arrêter mais les deux derniers, c’était bizarre. Avant le match, j’ai promis à ma copine de ne pas encaisser de but. Je ne pensais pas comme ça» s’est-il amusé face à la presse avant de raconter la scène. «Sur le premier, Romain est rentré trop tôt. Sur le second, je n’avais pas un pied sur la ligne. Et ils ont compté le troisième. Mais s’il y en avait eu un quatrième, j’aurais pu l’arrêter aussi (rires). Mais c’était une soirée incroyable pour l’équipe. À l’intérieur de moi, ce qui compte c’est les trois points, pas les trois penalties». C’est ce qui s’appelle l’état de grâce.