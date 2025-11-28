Feyenoord : la grande première offerte par Robin van Persie à son fils Shaqueel fait jaser

Feyenoord n’est pas au mieux. Ce jeudi, la formation entraînée par le légendaire Robin van Persie s’est inclinée 3 buts à 1 dans son stade face au Celtic Glasgow. Un quatrième revers en cinq matches de Ligue Europa qui a fait plonger la formation hollandaise à la 30e place du classement. L’état de forme du deuxième d’Eredivisie n’est d’ailleurs pas brillant, toutes compétitions confondues, puisqu’il vient d’enchaîner une quatrième défaite de suite. Une première depuis les cinq revers subis entre décembre 2015 et janvier 2016. Interrogé en fin de match, l’ancien buteur d’Arsenal et de Manchester United refusait pourtant d’être pessimiste.

RVP a préféré son fils à une recrue

« Nous avons marqué un excellent but (Ueda avait ouvert le score à la 11e minute, ndlr). Ensuite, nous avons eu quelques occasions à concrétiser. Il nous faut progresser dans ce domaine à ce niveau. Le fait de mener 2-0 a un impact certain sur le match. Nous avons des consignes claires concernant le marquage. Cela n’a pas fonctionné correctement à 1-1. Je ne ressens pas ce manque de confiance. Si vous regardez l’équipe, je ne vois pas une équipe sans confiance. Cela me surprend. Ce n’est absolument pas l’impression qu’elle donne. Il n’est pas si difficile de rester positif. C’est un peu la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement. »

Cependant, en plus de devoir gérer une nouvelle défaite de son équipe, Robin van Persie a dû se justifier pour un choix que certains ont qualifié de privilège. À dix minutes du terme, alors que le score était de 2-1 pour les Écossais, le coach de Feyenoord a décidé de faire entrer son fils Shaqueel (19 ans) au lieu de faire confiance à sa recrue estivale (achetée 6 M€ à Benfica), le Danois Casper Tengstedt. Un coup tactique qui n’a pas fonctionné puisque trois minutes plus tard Benjamin Nygren marquait le but du break pour le Celtic. Pour beaucoup de médias, cette décision marque déjà la fin de l’aventure de Tengstedt à Feyenoord et elle interpelle puisque même le fils du coach ne s’attendait pas à jouer.

Une décision de coach, pas de père

«Je suis content d’avoir pu entrer en jeu, mais c’est dommage que nous n’ayons pas obtenu de résultat positif. Je ne m’attendais pas à jouer. Je m’entraîne bien ces derniers temps, mais on ne sait jamais quand on va entrer en jeu. Je devais être sûr d’être prêt.» Et si le fils de l’ancien international batave a été surpris d’entrer en jeu, ce fut également le cas de plusieurs médias locaux. Robin van Persie a donc dû se justifier. En effet, Shaqueel, sous contrat jusqu’en 2028, n’a fait sa première apparition dans le groupe professionnel que dimanche dernier, à l’occasion du match contre NEC (perdu 2-4).

Le voir entrer en jeu dès son deuxième match a donc été perçu comme un coup de pouce paternel. Mais RVP s’en est défendu, même s’il a ressenti de la fierté en voyant son fils lui succéder sur le terrain. « J’ai pris cette décision en tant qu’entraîneur, pas en tant que père, car nous avions besoin d’un but. Shaqueel est un joueur capable de marquer des buts sous tous les angles. C’est pour cette raison que je l’ai fait entrer. D’un point de vue paternel, quand votre fils fait ses débuts, c’est toujours un moment spécial. Un moment magnifique et empreint de fierté, assurément. C’est aussi un moment merveilleux pour Shaqueel. » Enfin lancé dans le grand bain, Shaqueel van Persie va désormais devoir se faire un prénom.