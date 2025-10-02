Ligue Europa : Lille s’impose face à la Roma après trois penalties arrêtés, Nice enchaîne les défaites

C’est parti pour la deuxième journée de Ligue Europa avec les neuf matches programmés à 18h45. Une première salve de rencontres où deux clubs français étaient concernés : Lille et Nice. Vainqueurs à l’arraché des Norvégiens de Brann (2-1), les Dogues espéraient enchaîner un deuxième succès consécutif sur le terrain de l’AS Roma. Même objectif pour l’équipe italienne qui avait battu un Gym (2-1) qui continue décidément de faire pâle figure en coupe d’Europe depuis la saison dernière. Chez les Lillois, Bruno Genesio décidait d’aligner une formation articulée en 4-2-3-1 avec plusieurs joueurs habitués aux joutes continentales (Meunier, Mbemba) et un trio Correia, Haraldsson, Sahraoui pour soutenir le buteur décisif contre Brann, Olivier Giroud. Dans un stade Olimpico où seul le Bayer Leverkusen est parvenu à s’y imposer lors des dix-huit derniers matches de la Roma à domicile, le LOSC faisait face à un beau défi. Un challenge pas simple puisqu’ils se mesuraient à une équipe hermétique. Meilleure défense de Serie A, la formation giallorossa n’a encaissé qu’un but en championnat. Deux en six rencontres, toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Ozer sort trois penalties consécutifs à retirer

Mais cette semaine, les clubs français font le show en coupe d’Europe. Il n’a fallu que six minutes à Haraldsson pour profiter d’un pressing de Meunier et s’arracher pour fusiller Svilar (0-1, 6e). Un coup de tonnerre qui a éteint l’Olimpico. On pouvait alors s’attendre à une forte réaction des joueurs de Gian Piero Gasperini, mais ce soir, les Lillois ont fait forte impression. Solides dans tous les duels, les Dogues ont constamment mis les Romains sous pression. La paire Bentaleb-Bouaddi a régné sur le milieu (la non-titularisation de Manu Koné s’est cruellement fait ressentir côté italien), tandis que les infatigables Verdonk et Correia réalisaient un pressing de tous les instants sur les côtés. Résultat : les hommes de Bruno Genesio n’ont pratiquement pas concédé d’occasions en première période hormis une frappe lointaine non cadrée d’El Aynaoui (22e) et un double sauvetage exceptionnel d’Ozer et Mandi sur des tentatives à bout portant consécutives de Tsimikas et El Aynaoui (35e). À la pause, c’est un LOSC parfaitement organisé et combatif qui menait logiquement.

Au retour des vestiaires, les Nordistes sont revenus avec les mêmes intentions. Ils étaient partout sur le terrain. Auteur de matches moyens dernièrement, Haraldsson combinait magnifiquement avec ses partenaires et a signé plusieurs retours défensifs précieux. Impressionnant en première période, Bouaddi n’en finissait plus de régaler. Increvable physiquement, le jeune milieu a gagné quasiment tous ses duels. Un véritable poumon dans l’entrejeu. Lille a toutefois joué avec le feu. Les hommes de Genesio ont eu des occasions pour faire le break, à l’image de ce duel raté par Giroud face à Svilar (54e), mais ils se sont fait peur, comme sur cette tête de Ferguson sur corner qui est passée devant la cage d’Ozer (56e). Peu après l’heure de jeu, Lille s’offrait le luxe de sortir Giroud, Bentaleb et Haradlsson pour faire entrer la fusée Fernandez-Pardo, l’expérimenté André et la promesse Igamane. Du sang neuf, notamment devant, qui a permis de maintenir la défense italienne sous pression. Impuissants, les Giallorossi finissaient le match en se montrant logiquement plus pressants. Et après une frappe de Soulé (74e), on a assisté à un scénario légendaire.

La suite après cette publicité

Nice, c’est encore perdu

À la 79e minute, les Romains ont réclamé et obtenu un penalty après une main de Mandi dans sa surface. Trois minutes plus tard, Ozer stoppait la tentative de Dovbyk (82e), mais l’arbitre donnait le penalty à retirer en raison d’un mauvais placement du gardien lillois. Pas de quoi déstabiliser Ozer qui a alors sorti le deuxième essai de Dovbyk… avant de voir l’arbitre désigner à nouveau le point de penalty pour les mêmes raisons (83e). Abattus, les Lillois pestaient, tandis que l’AS Roma changeait de tireur pour cette troisième tentative. Cette fois, c’est Soulé qui s’y est collé… et a raté (85e) ! Lunaire. Ozer se souviendra longtemps de ce jeudi 2 octobre 2025. Dans les arrêts de jeu, Fernandez-Pardo a eu la balle du break, après les dernières poussées romaines, mais l’essentiel était assuré. Jamais l’AS Roma n’avait perdu à domicile contre un club français. Lille peut donc être très satisfait de sa performance (1-0). Au classement, le club d’Olivier Létang grimpe à la deuxième place. Soirée différente pour l’autre représentant français engagé à 18h45 : l’OGC Nice.

Après une défaite inaugurale à domicile contre l’AS Roma lors de la 1ere journée, l’OGC Nice se déplaçait dans l’un des stades les plus chauds d’Europe, celui du Fenerbahçe. Un public bouillant, une équipe un peu moins, avec des résultats en dents de scie et un nouvel entraîneur Domenico Tedesco qui peine à imprimer sa patte. Mais face à un Nice totalement déboussolé sur la scène européenne, il en faut peu pour faire la différence. Ainsi, dès la 3e minute, Akturkoglu profitait d’une position bien trop haute de la défense azuréenne pour aller punir Diouf (1-0, 3e). Les hommes de Franck Haise tentaient bien de réagir, mais ils étaient de nouveau sanctionnés sur une perte de balle. Akturkoglu, encore lui, était parfaitement servi dans la surface et voyait son tir heureusement contré dans les buts du gardien niçois (2-0, 25e). Nice ne déméritait pas dans les intentions, pénalisé surtout par des erreurs techniques. Mais les joueurs turcs en étaient aussi capables, à l’image d’un Milan Skriniar qui ne donnera pas de regrets au PSG, avec une main dans sa surface qui offrait un penalty aux Niçois. Kevin Carlos pouvait ainsi ouvrir son compteur but avec son club (2-1, 37e). Au retour des vestiaires, le match s’est haché, et Franck Haise a lancé ses forces vives, comme Moffi, Diop puis Cho. Mais le tout manquait cruellement de précision dans les 30 derniers mètres pour renverser la vapeur. Voilà l’OGC déjà 33e sur 36 après 2 journées et 2 défaites…

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, les Young Boys se sont bien ressaisis après leur déroute face au Pana en s’imposant sur la pelouse des Roumains du FCSB (2-0). Victorieux des Suédois de Malmö (3-0), les Tchèques du Viktoria Plzen ont réalisé une bonne opération et envoyé leurs adversaires au fin fond du classement). Bologne a été tenu en échec par Fribourg (1-1). Défaits par Lille lors de la 1ère journée, les Scandinaves de Brann l’ont emporté contre Utrecht (1-0). A noter enfin que le Celtic Glasgow a chuté à domicile contre Braga (0-2), tout comme le Panatinaïkos d’Alban Lafont, surpris par les Bataves de Go Ahead Eagles (1-2).

Le classement général de la Ligue Europa

La suite après cette publicité

Revivez le film du match AS Roma-Lille

Revivez le film du match Fenerbahçe-Nice

Les résultats des matches de 18h45 :

AS Roma-Lille : 0-1 (Haraldsson)

Bologne-Fribourg : 1-1 (Orsolini ; Adamu)

Brann-Utrecht : 1-0 (Magnusson)

Celtic Glasgow-Braga : 0-2 (Da Rocha, Martinez)

FCSB-Young Boys : 0-2 (Monteiro x2)

Fenerbahçe-Nice : 2-1 (Aktürkoğlu x2 ; Carlos)

Ludogorets-Betis : 0-2 (Lo Celso, Son csc)

Panathinaïkos-Go Ahead Eagles : 1-2 (Świderski ; Smit x2)

Viktoria Plzen-Malmö : 3-0 (Vydra, Durosinmi, Spacil)