Real Madrid : Xabi Alonso commence à en avoir marre de certains joueurs

Alors que c’est Vinicius Jr qui faisait polémique ces dernières semaines à Madrid, entre autres en raison d’une relation avec Xabi Alonso qui ne serait pas idéale et sa prolongation qui n’avance pas, un joueur lui a volé la (triste) vedette ces dernières heures. C’est Fede Valverde. Auteur de prestations assez médiocres cette saison, il aurait refusé de jouer en tant que latéral droit. Ses propos en conférence de presse - « je ne suis pas né pour jouer latéral » - allaient aussi dans ce sens, alors que Carvajal et Trent Alexander-Arnold sont indisponibles. Et Xabi Alonso l’aurait sanctionné en le laissant hors du onze titulaire contre le Kairat Almaty.

Des informations démenties par le principal concerné via un communiqué sur ses réseaux mercredi : « j’ai lu plusieurs articles portant préjudice à ma personne. Je sais que j’ai fait des mauvais matchs, j’en suis conscient. Je ne me cache pas, j’assume. Je suis réellement triste. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais sous aucun concept on ne peut dire que je refuse de jouer. J’ai tout donné, et plus, pour ce club, j’ai joué avec des fractures, blessé, et jamais je ne me suis plaint ou j’ai demandé à ne pas jouer ».

Valverde n’est pas à l’aise

Mais comme l’indique la Cadena SER, il y a bel et bien un problème avec l’Uruguayen. Le joueur de 27 ans ne se sent pas à l’aise, et est un peu perdu sur le terrain, car son véritable rôle n’existe plus dans le système de Xabi Alonso. Et il l’a fait savoir. La radio rajoute que les agissements du joueur ont clairement agacé son entraîneur.

Le communiqué publié par le joueur a également été considéré comme « trop dramatique » en interne à Madrid. Rodrygo a lui aussi formulé des plaintes concernant son utilisation par le tacticien basque, mais il l’a fait en privé, et cela a donc moins énervé l’entraîneur madrilène, qui doit donc déjà faire face à plusieurs cas compliqués en interne. Rodrygo, Valverde et Vinicius, trois dossiers épineux donc et d’autres pourraient suivre…