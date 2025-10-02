Menu Rechercher
Commenter 12
UEFA Europa League

Fenerbahçe - Nice : les compositions officielles

Par Alexis Relandeau
1 min.
Jérémie Boga, buteur avec Nice contre Twente @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Fenerbahce 2-1 Nice Voir sur CANAL+ SPORT

La Ligue Europa se poursuit avec la deuxième journée et le déplacement de l’OGC Nice sur la pelouse de Fenerbahce en Turquie (coup d’envoi 18h45, un match à suivre sur FM). Les deux équipes ont mal débuté leur campagne puisque les Niçois ont été battus à domicile par l’AS Rome (1-2) tandis que les Turcs sont tombés à Zagreb face au Dinamo (1-3). Il y a donc déjà urgence pour les deux équipes.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Domenico Tedesco, successeur de Mourinho sur le banc du Fener, doit composer sans Duran toujours blessé. Il opte pour un 4-3-3 assez offensif avec Ederson dans la cage. L’ancien parisien Skriniar est présent en défense centrale, tout comme Asensio dans l’entrejeu avec Yuksek et Talisca. Devant, En-Nesyri sera soutenu par Dorgelès et Akturkoglu. En face, Franck Haise est privé d’Abdelmomen, Dante, Boudaoui et Ndayishimiye. Il part sur un 4-3-3 avec Kevin Carlos en pointe accompagné de Gouveia et Boga. Louchet, Vanhoutte et Sanson sont titulaires au milieu alors que derrière Bah forme la charnière avec Oppong tandis que Bard et Clauss sont sur les côtés.

Les compositions officielles :

Fenerbahce : Ederson - Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown - Asensio, Yuksek, Talisca – Dorgelès, En-Nesyri, Akturkoglu.

La suite après cette publicité

Nice : Diouf - Clauss, Bah, Oppong, Bard - Louchet, Vanhoutte, Sanson - Boga, Kevin Carlos, Gouveia.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Nice
Fenerbahce

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Nice Logo OGC Nice
Fenerbahce Logo Fenerbahce
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier