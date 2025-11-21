Menu Rechercher
Nice : la réaction dépitée de Charles Vanhoutte après la gifle contre l’OM

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Nice 1-5 Marseille

Ce vendredi soir, l’OGC Nice, à domicile, s’est lourdement incliné face à l’OM (1-5). Une défaite qui fait mal surtout que les supporters fêtait les 40 ans de La Populaire Sud. Après la rencontre, au micro de Ligue1+, Charles Vanhoutte a semblé complètement abattu.

"En première, on joue bien mais on manque de justesse pour avoir des occasions. Après, on a joué avec beaucoup trop d’espaces dans le dos et ils nous ont fait mal en transition devant. On a fait de bonnes choses mais ce n’est pas assez. Quand tu prends 5 buts, on est déçus, je ressens de la honte, ce n’est pas assez. Les supporters ? Je n’étais pas là."

