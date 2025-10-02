AS Roma - Lille OSC : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 2e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un choc en Italie où Lille affronte l’AS Roma. À domicile, les Italiens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Mile Svilar dans les cages derrière Zeki Celik, Mario Hermoso et Evan Ndicka. Le milieu de terrain est assuré par Bryan Cristante et Neil El Aynaoui avec Wesley et Kostas Tsimikas comme pistons. Devant, Evan Ferguson est accompagné par Matias Soulé et Lorenzo Pellegrini.

De leur côté, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Aïssa Mandi, Chancel Mbemba et Calvin Verdonk. Ayyoub Bouaddi et Nabil Bentaleb composent l’entrejeu avec Hákon Haraldsson un cran plus haut. En pointe, Olivier Giroud est soutenu par Osame Sahraoui et Félix Correia.

Les compositions

AS Roma : Svilar - Celik, Hermoso, Ndicka - Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas - Soulé, Pellegrini - Ferguson

Lille OSC : Özer - Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk - Bouaddi, Bentaleb - Correia, Haraldsson, Sahraoui - Giroud