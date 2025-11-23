Menu Rechercher
Serie A

Serie A : l’AS Rome prend la tête provisoirement en dominant la Cremonese

Cremonese 1-3 Rome

L’AS Rome s’impose avec autorité sur la pelouse de la Cremonese en l’emportant (1-3) lors de la 12e journée de Serie A, confirmant sa montée en puissance sous Gian Piero Gasperini. Les Giallorossi ont rapidement pris le contrôle du match grâce à Matías Soulé, parfaitement servi pour ouvrir le score d’une frappe précise (17e). En seconde période, Rome a accéléré : Lewis Ferguson a doublé la mise d’un tir puissant au cœur de la surface (64e), avant que Wesley ne clôture la rencontre en inscrivant le troisième but dans la foulée (69e), validant une démonstration collective.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Rome Rome 27 12 +9 9 0 3 15 6
12 Logo Cremonese Cremonese 14 12 -3 3 5 4 13 16

Totalement dépassée, la Cremonese n’a jamais su inquiéter une Roma sûre d’elle et bien en place jusqu’au temps additionnel et ce but de Folino qui compte pour du beurre (90e+3). Avec ce succès net, les Romains poursuivent leur série positive et consolident leur place dans le haut du classement en prenant provisoirement la tête du championnat, portés par un trio Soulé-Ferguson-Wesley en grande forme. La Cremonese de Davide Nicola encaisse un coup dur dans sa très bonne entame de saison.

