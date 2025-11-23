PL : Aston Villa s’impose face à Leeds grâce à Morgan Rogers

Pour le compte de la 12e journée de Premier League, Leeds accueillait Aston Villa à l’Elland Road ce dimanche. Côté locaux, Lucas Perri et Nmecha débutaient tandis que Kamara et Dibu Martinez étaient bien titulaires pour l’équipe d’Unai Emery. Et le match est vite monté en intensité. En effet, Leeds a parfaitement débuté en ouvrant le score dès la 8e minute grâce à Nmecha. Les hommes de Leeds prenaient ainsi les devants : 1-0.

Mais le second acte a totalement changé la donne. Unai Emery, ancien coach du PSG, a ajusté son équipe avec plusieurs changements décisifs. À peine revenu des vestiaires, la pépite anglaise Rogers a égalisé à la 46e minute (1-1). En pleine confiance, il a ensuite offert l’avantage aux Villans à la 75e, scellant la remontée (1-2). Une victoire précieuse qui permet à Aston Villa de grimper provisoirement à la 4e place de Premier League. Leeds, de son côté, reste englué à la 18e position, dans la zone rouge.