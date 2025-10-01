PSG : la réponse acide de Vitinha à la story supprimée de Lamine Yamal

En zone mixte après le succès arraché à Montjuïc (1-2), Vitinha n’a pas échappé aux questions sur les déclarations catalanes d’avant-match. Lamine Yamal, via une story Instagram, avait promis de « prendre sa revanche » sur le PSG après l’élimination de 2024, tandis que Pedri annonçait un « enfer » pour les Parisiens dans l’antre du Barça. Des mots restés sans lendemain, balayés par la victoire parisienne.

Le milieu portugais n’a d’ailleurs pas cherché à polémiquer. « Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on en a rien à foutre. On veut juste jouer le match, on a gagné et on est content pour ça », a-t-il lâché, le sourire en coin. Une réponse directe, à l’image du PSG ce soir qui a été sobre et concentré. Voilà une réponse finalement bien plus efficace que les effets d’annonce barcelonais.