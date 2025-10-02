PSG : l’éternel supersub Gonçalo Ramos a fait taire ses détracteurs

Comme une impression de déjà-vu, et c’est peu de le dire. Gonçalo Ramos a vécu une saison jusque-là marquée par un paradoxe constant. Performant lorsqu’il entre en jeu, mais incapable de confirmer lorsqu’il est aligné d’emblée. Samedi dernier contre l’AJ Auxerre (2-0), l’international portugais avait été titularisé et n’a pas su trouver la faille face à une équipe regroupée. Aligné en pointe pour profiter des absences de Dembélé et Doué, le numéro 9 du PSG avait livré une prestation jugée insuffisante, enchaînant avec une série de performances mitigées qui soulèvent une question sur sa capacité à s’imposer durablement dans le onze parisien. Même sa confiance et sa présence physique, souvent louées par Luis Enrique, n’ont pas suffi à transformer ce temps de jeu en efficacité offensive. Hier soir, à Montjuïc face au FC Barcelone, le scénario a changé radicalement avec le choix de titulariser Senny Mayulu en faux-neuf.

Entré en cours de jeu, Ramos a attendu son moment et exploité la fatigue et les erreurs de la défense catalane. À la 90e minute, sur une contre-attaque rapide initiée par Hakimi, il a conclu d’un sang-froid remarquable pour offrir la victoire au PSG (1-2). Ce but marque son 17e inscrit en étant entré en jeu, dépassant Kylian Mbappé (16) et établissant un nouveau record historique de meilleur remplaçant-buteur de l’histoire du club toutes compétitions confondues. Encore une fois, Gonçalo Ramos a démontré sa capacité à peser sur les grands rendez-vous et à changer le cours d’un match en quelques secondes, confirmant sa réputation de supersub qui le colle à la peau depuis son arrivée à Paris : «Si tu me compares à des Kylian, c’est compliqué. Mais 3 buts dont 2 en Ligue des Champions, c’est bien pour un attaquant de marquer. C’était un match serré. Mais nous continuons à croire en nous. Nous avons des joueurs blessés, mais ceux qui ont joué aujourd’hui ont été excellents. Nous aimons jouer au football, même avec beaucoup de blessures. Nous savons que ce sera plus difficile cette année, car tout le monde veut jouer contre nous, pour nous battre».

Une soirée historique pour Ramos

Si ses statistiques offensives sur le match semblent modestes avec 10 ballons touchés, 3 passes réussies sur 5, 1 tir cadré, elles masquent un impact décisif dans les moments clés et un engagement constant sur le terrain. Défensivement, Ramos a également participé aux efforts collectifs, remportant 3 duels au sol sur 4 et 1 duel aérien sur 2, contribuant à la récupération et au pressing qui ont étouffé le Barça dans les instants cruciaux. « C’est une soirée incroyable. Nous sommes champions d’Europe, c’est tout ce que je peux dire. Si vous êtes le meilleur, vous devez le prouver sur le terrain, pas en parler», a-t-il déclaré après la rencontre, non sans provoquer un début de polémique en Espagne. Ce contraste entre sa faible influence en tant que titulaire et son efficacité en sortie de banc souligne l’importance tactique et psychologique qu’il représente pour Luis Enrique, à savoir un joueur capable de faire basculer un match même avec un temps de jeu limité.

En fin de compte, la performance de Ramos face au Barça confirme qu’il est un atout stratégique majeur pour le PSG. Après une fausse note en Ligue 1 contre Auxerre, le natif de Olhão a répondu présent dans un contexte beaucoup plus exigeant, démontrant qu’il peut devenir décisif dans les moments de haute intensité européenne. Son rôle de joker lui permet d’exploiter, sa patience et son instinct de buteur au moment opportun, faisant de lui un élément incontournable dans les rotations et un véritable atout pour les grands rendez-vous. Pour Luis Enrique et pour le PSG, Gonçalo Ramos n’est pas seulement un remplaçant de luxe, l’ancien de Benfica est désormais un joueur capable de transformer une situation critique en victoire et de marquer l’histoire du club par son efficacité unique depuis le banc. A voir désormais si les prochaines rencontres verront le buteur de 24 ans débuter sur le banc ou dans le onze.