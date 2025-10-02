Barça : Lewandowski et Laporta ont été bluffés par le PSG

Attendu de pied ferme en Catalogne, le Paris Saint-Germain en a impressionné plus d’un après sa victoire 2 buts à 1 face au FC Barcelone. Pour preuve, RMC Sport nous apprend que Nasser Al-Khelaïfi s’est longuement entretenu avec Robert Lewandowski.

L’occasion pour l’attaquant polonais du Barça de témoigner au président du PSG qu’il avait été impressionné par la jeunesse et l’état d’esprit du groupe francilien. Peu de temps après, Joan Laporta a rejoint les deux hommes et aurait déclaré : «c’est la meilleure équipe que j’ai vue depuis un moment. Vraiment l’ensemble de l’équipe».