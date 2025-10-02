Juventus : ça commence très mal pour Jonathan David

Hier soir, plusieurs anciens visages bien connus de notre chère Ligue 1 étaient présents sur la pelouse à l’occasion de la rencontre entre Villarreal et la Juventus en Ligue des Champions (2-2). Côté espagnol, la formation dirigée par Marcelino, qui a effectué un passage éphémère sur le banc phocéen, a pu compter sur l’ex-buteur du FC Metz et de l’OL, Georges Mikautadze. Nicolas Pépé, passé par le SCO d’Angers ou encore le LOSC, Pape Gueye (ex-OM) ainsi qu’Arnau Tenas, ancien du PSG, étaient aussi de la partie. Dans le camp adverse, Igor Tudor, qui a chapeauté l’OM il y a quelques années, a notamment pu compter sur Pierre Kalulu, formé à l’OL, ou encore sur Jonathan David.

Un nouveau départ chez la Vieille Dame

Le Canadien a passé plusieurs années dans le nord de la France à Lille. Là-bas, il a enchaîné les buts (109 en 232 apparitions). Ce qui a attiré l’attention de plusieurs gros poissons, notamment en Premier League où son nom a souvent été cité en particulier du côté de Chelsea. L’Italie s’est aussi penchée sur son cas. Naples ou encore la Juventus ont été séduits par son profil. Malgré des intérêts, le natif de Brooklyn est resté à quai une fois le mercato terminé. Mais cet été 2025, il a finalement plié bagage définitivement. En fin de contrat, David était libre de négocier avec le club de son choix. Un temps annoncé proche des Partenopei, il a finalement dit oui à la Juventus le 4 août dernier.

«Jonathan David est un nouveau joueur de la Juventus. L’achat de Jonathan David par la Juventus est officiel : l’attaquant né en 2000 a signé un contrat de 5 ans avec les Bianconeri, jusqu’au 30 juin 2030 pour l’enregistrement du joueur, pour des frais supplémentaires de 12,5 millions d’euros», pouvait-on lire sur le communiqué de presse des Bianconeri. Prêt pour ce nouveau challenge excitant, le footballeur de 25 ans avait confié après son arrivée : «Igor Tudor a exprimé ses attentes envers moi. Je ne m’attends pas à être toujours titulaire, mais je ferai de mon mieux. Mon travail consiste à marquer. Marquer 25 buts de plus, pourquoi pas ? Je pense que je peux y arriver. Ce sera un beau défi. La Serie A est plus tactique et défensive. Je suis ambitieux, comme la Juventus, et je suis venu ici pour devenir l’un des meilleurs buteurs du monde.»

Des débuts qui n’impressionnent pas

Après les paroles, place aux actes. Titulaire le 24 août face à Parme, il avait marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Des débuts de rêve pour "Ice Man". Mais la suite a été un peu moins glorieuse. Muet face au Genoa, il a délivré une assist face à l’Inter. Ensuite, il n’a pas été décisif contre Dortmund (C1) et l’Hellas Vérone. Pas toujours titulaire, le Canadien, qui doit notamment composer avec la concurrence de Dusan Vlahovic. Un élément avec lequel il s’imagine jouer. «Je pense que cohabiter avec Vlahovic est possible. C’est à l’entraîneur de décider, mais je n’aurais aucun problème à jouer avec lui.» Ce qui n’a pas été le cas hier soir face à Villarreal. Après avoir été sur le banc sans entrer en jeu face à l’Atalanta le week-end dernier, David était dans le onze mercredi soir.

Une occasion parfaite de marquer des points aux yeux de son entraîneur et de tout le monde. Mais cela n’a pas vraiment été une partie de plaisir pour le Canadien, qui a fait preuve d’un certain déchet, avec surtout une énorme occasion manquée face au but vide. La presse italienne ne l’épargne pas ce jeudi. Tuttosport lui a donné la note de 4 et a ajouté un commentaire assassin : «c’est une blague, non ? Quand il faut le trouver dans la surface de réparation, il est milieu offensif, et le ballon lui brûle toujours les pieds. Il a même du mal à rester debout : il glisse parfois sans raison apparente. Impossible de trouver des adjectifs pour le but manqué du début de seconde période. Même pour la barre transversale qu’il a effleurée : à partir de là, il faut marquer.»

Le Canadien se fait tacler après son match de C1

Le Corriere dello Sport, qui lui a donné un 4,5 pour l’ensemble de son œuvre, a parlé du «cauchemar de David» avant de développer : «il y a peut-être un contrat sur sa tête. Car il est capable de s’éloigner sans pratiquement jamais toucher le ballon. Et quand il le fait, comme en seconde période, il l’envoie à quelques pas de distance, ou sur la barre transversale.» La Gazzetta dello Sport a été plus généreuse en lui donnant un 5. Mais la publication au papier rose n’a pas été conquise par le joueur remplacé par Vlahovic à la 86e. «Il est difficile de comprendre comment il a pu accompagner le ballon à côté du but vide. La générosité ne lui manque pas, la lucidité oui.» Dans un autre article, la GdS s’est inquiétée pour la Juve, qui ne semble pas trouver la bonne formule notamment devant.

«L’entraîneur de la Juventus a opté pour une rotation très marquée (…) Le secteur le plus touché a été l’attaque, où, après la confiance de David lors des deux premières journées de la saison, la relance de Vlahovic a évolué, le Canadien s’étant également adapté au milieu offensif. Le trio offensif a évolué de 15 manières différentes en sept matches.» Journaliste pour Tuttosport, Michele Tossani ne l’accable pas totalement : «je m’attendais à plus de la part de David, mais cela ne dépend absolument pas de lui. La Juve joue un football trop attentiste et cela le met en difficulté. En outre, Tudor s’est enlisé dans le 3-4-2-1 et, ce faisant, il a du mal à exploiter au mieux le potentiel des attaquants dont il dispose.» Auteur de 6 apparitions toutes compétitions confondues (319 minutes de jeu), dont 4 en tant que titulaire, Jo David (1 but, 1 assist) symbolise les problèmes offensifs alors qu’il connaît des débuts mitigés dans le Piémont. Là-bas, on espère que la machine à marquer des buts ne subit qu’un petit retard à l’allumage et non une panne bien plus longue…