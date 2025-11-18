OM : la raison qui a été fatale à Fabrizio Ravanelli

Plus tôt dans la journée, La Provence nous donnait des nouvelles du porté disparu Fabrizio Ravanelli. Éloigné des terrains par l’Olympique de Marseille, l’Italien a été relégué au rôle de conseiller institutionnel. Un déclassement qui va bientôt déboucher sur la rupture de son contrat. Mais comment en est-on arrivé là ?

RMC Sport indique que c’est sa proximité avec Roberto De Zerbi qui lui a joué des tours. Ravanelli était présent partout avec l’équipe entraînée par RDZ, un homme avec lequel il était très proche même en dehors du terrain, et cela a fini par être perçu comme une gêne par la direction de l’OM qui souhaitait une relation plus directe et plus fluide avec son coach. En clair, les décideurs phocéens ne voulaient plus que De Zerbi puisse être influencé par un autre discours que le leur, notamment quand les grandes décisions sont prises.