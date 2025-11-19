Real Madrid : les médias réclament déjà Zinedine Zidane

Il n’a perdu que deux matchs cette saison, mais Xabi Alonso est de plus en plus critiqué. L’entraîneur madrilène est également très contesté dans le vestiaire, avec certains joueurs comme Vinicius Jr, Jude Bellingham et Fede Valverde qui seraient contre lui. Et en Espagne, on fantasme encore sur… un retour de Zinedine Zidane.

La suite après cette publicité

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito de Jugones, plusieurs consultants ont ainsi plaidé pour un retour de la légende du football français. « C’est inévitable, c’est une légende », a-t-on entendu. Le retour de Zidane au Bernabéu dimanche à l’occasion du match de NFL, ainsi que cette photo avec Florentino Pérez, ont déjà enflammé les réseaux sociaux et les médias. La campagne pro-Zizou est lancée, et Xabi Alonso peut s’inquiéter !