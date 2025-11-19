La liste des 42 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Hier soir marquait la fin d’un marathon européen : la dernière soirée de qualifications dans la zone UEFA a livré ses ultimes verdicts, portant à 39 le nombre de nations officiellement qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Avec l’Écosse, l’Autriche, l’Espagne, la Belgique et la Suisse qui ont validé leur billet dans les dernières heures, l’Europe connaît désormais presque l’intégralité de ses représentants, à l’exception des quatre places qui seront attribuées au printemps via les barrages.

Mais pendant que l’Europe bouclait son chapitre, la nuit a offert un autre tournant décisif de l’autre côté de l’Atlantique. La zone CONCACAF a, elle aussi, vécu sa dernière journée de qualifications directes. Le Panama, Haïti et Curaçao ont rejoint la liste déjà bien fournie des nations qualifiées, faisant grimper le total à 42 équipes officiellement assurées de participer au tournoi organisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

La liste des qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Pays organisateurs : Canada, États-Unis, Mexique

Afrique : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sénégal

Amérique du Nord et centrale : Panama, Haïti, Curaçao

Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay

Asie : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite

Europe : France, Croatie, Angleterre, Norvège, Espagne, Portugal, Écosse, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche

Océanie : Nouvelle-Zélande