Équipe de France : Philippe Diallo fait une grande annonce sur le successeur de Didier Deschamps

C’est désormais acté, l’équipe de France disputera la Coupe du monde 2026, en Amérique du Nord, l’été prochain. Un Mondial avec beaucoup d’attentes pour le peuple tricolore, car au-delà d’une troisième étoile à aller chercher, la question de la succession de Didier Deschamps est au cœur des débats. Après un quart de finale perdu contre l’Allemagne en 2014, une victoire finale en 2018 et une finale perdue aux tirs au but contre l’Argentine en 2022, Didier Deschamps disputera ses dernières minutes sur le banc de l’équipe de France aux États-Unis.

La suite après cette publicité

Si le nom de Zinedine Zidane - qui a déjà affirmé sa volonté d’entraîner l’équipe de France - est déjà sur toutes les lèvres pour prendre la suite des Bleus, la Fédération Française de Football entend communiquer le moment venu. «Ce n’est pas du tout un faux suspense. C’est simplement un respect par rapport à l’équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d’éléments qui pourraient perturber la préparation de l’équipe de France», a d’abord indiqué Philippe Diallo, le président de la FFF, qui assure avoir beaucoup de respect pour Zinedine Zidane «pour ce qu’il a apporté au football français», mais aussi «ce qu’il a aussi démontré en tant qu’entraîneur».

La suite après cette publicité

Une annonce avant la Coupe du monde ?

Quant à l’annonce de la passation de pouvoir entre Didier Deschamps et, possiblement, Zinedine Zidane, Philippe Diallo assure qu’il n’y a que deux fenêtres disponibles. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial, a-t-il évoqué, en précisant que l’annonce pourrait se faire en compagnie de Didier Deschamps afin qu’il y ait de l’harmonie pour prendre les rênes de l’équipe de France.

Et d’après Philippe Diallo, l’annonce officielle devrait bien se faire avant le début du Mondial 2026 : «une option, c’est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale. Je ne veux pas qu’il y ait une perturbation quelconque», a-t-il ajouté dans les colonnes de L’Équipe. Pour rappel, l’équipe de France doit disputer deux rencontres amicales lors de la prochaine fenêtre de mars, du 23 au 31, avant de s’envoler pour le Mondial 2026 du 11 juin au 19 juillet.