Zinedine Zidane annonce vouloir devenir sélectionneur de l’Équipe de France

C’est un secret de Polichinelle en France. Alors que Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane est l’élu naturel. Adulé par tous les Français et respecté pour son parcours d’entraîneur avec notamment trois Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid, Zizou coche toutes les cases. Forcément, cela est loin d’être acté pour le moment et il ne vaudrait mieux pas l’annoncer publiquement avant l’ultime rendez-vous de Deschamps avec les Bleus.

En attendant, Zidane profite de son temps libre. Alors qu’il s’est récemment associé à la Kings League, le célèbre numéro 10 est présent à de nombreux événements. Ce dimanche, le Ballon d’Or 1998 était présent au festival sportif de Trente. En Italie, là où il est très respecté pour son passage de joueur à la Juventus Turin, Zidane a eu une grande tribune pour pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle et ses envies pour la suite.

« Un de mes objectifs est d’entraîner l’Équipe de France », explique Zidane

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Zinedine Zidane sait très bien ce qu’il veut pour sa prochaine expérience. En effet, interrogé sur son futur banc, la légende du football a clairement expliqué qu’il attendait l’Équipe de France : « je reviendrai certainement entraîner. Moi, à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas eu lieu. Je l’ai toujours dans mon cœur, car il m’a tant apporté. Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien. »

Une sortie sans équivoque qui ne manquera pas de rendre cette prise de pouvoir plus qu’évidente. Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane a donc attendu patiemment son tour sur le banc de l’Équipe de France et tout converge désormais vers sa nomination pour prendre la suite de Didier Deschamps d’ici quelques mois.