CdM U20 : mauvaise nouvelle pour le Maroc avant la finale

Tombeur de l’équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde U20 hier soir (1-1, 5-4 t.a.b), le Maroc va devoir faire sans l’un de ses acteurs majeurs : Yanis Benchaouch. Excellent depuis le début du tournoi, le portier de l’AS Monaco était sorti sur blessure hier face aux Bleuets après avoir enchaîné les arrêts.

Comme le rapporte L’Équipe, il ne jouera pas la finale face à l’Argentine dans la nuit de dimanche à lundi. Le gardien de 19 ans souffre d’une lésion à un quadriceps et devra observer une période de repos de deux semaines. En utilisant leurs trois gardiens hier, les Marocains ont montré qu’ils avaient quand même de la qualité en magasin.