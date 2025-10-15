CdM U20 : le Maroc élimine la France au bout des tirs au but et file en finale

La France et le Maroc s’affrontaient ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde U20, dans un match entre deux équipes aux parcours très contrastés. Les Bleuets, battus 3-0 par les États-Unis en phase de groupes, ont ensuite redressé la barre jusqu’à leur victoire contre la Norvège en quarts (2-1), portée par un doublé de Saïmon Bouabré, depuis rappelé par son club, le Neom SC. De son côté, le Maroc a impressionné jusque-là avec un parcours presque sans faute, et notamment un succès face à ces mêmes États-Unis au tour précédent. Au terme d’une rencontre très disputée et riche en intensité, où les deux équipes se sont procuré de nombreuses opportunités et sont allées jusqu’à la séance de tirs au but, la sélection marocaine s’est imposée et valide ainsi son billet pour la finale de ce Mondial U20 (1-1, 5-4 t.a.b.). Elle affrontera le vainqueur du match Argentine-Colombie, programmé pour cette nuit.

Le Maroc écrit son histoire

À la suite d’une lutte acharnée au milieu de terrain et d’un excellent travail d’Hossam Essadak, le Maroc s’est offert la première occasion de la partie par l’intermédiaire d’Othmane Maamma, auteur d’une belle frappe enroulée passée à quelques centimètres de la lucarne du portier tricolore. Mayssam Benama a répondu quelques secondes plus tard : le joueur d’Annecy a déclenché une sublime frappe du droit à 20 mètres, repoussée en corner par le gardien marocain Yanis Benchaouch. Nouveauté testée par la FIFA lors de cette Coupe du monde U20, le carton vert a permis une première intervention du VAR, qui a abouti à un penalty accordé aux Marocains après un tirage de maillot d’Andréa Le Borgne sur Ismaël Baouf. Parti du bon côté, le gardien français Lisandru Olmeta a effleuré le ballon, qui a rebondi sur son dos avant de finir au fond des filets. Réussite maximale pour Yassir Zabiri à la 32e minute.

Les minutes qui ont suivi ont été très difficiles pour l’équipe de France. Les joueurs de Mohamed Ouahbi auraient pu faire le break à la 40e minute, mais Yassir Zabiri et Fouad Zahouani ont tous deux inexplicablement manqué le cadre à bout portant, après un bon centre venu de la droite — symbole des difficultés de Justin Bourgault à protéger son couloir. Moins privés de ballon que face au Japon, les Bleuets se sont tout de même procuré quelques occasions pour revenir au score, notamment avant la pause : Lucas Michal a failli profiter d’un arrêt mal assuré, mais Ismaïl Bakhti l’a devancé (41e), tandis qu’Ilane Touré a buté sur le portier marocain après un joli crochet au cœur de la surface (45e+1).

Les Bleuets ont su rééquilibrer la rencontre après la pause

Au retour des vestiaires, les changements opérés par Bernard Diomède se sont révélés plus que payants, redynamisant le jeu sur les ailes des Bleuets. Entré à la place d’Andréa Le Borgne, c’est justement Moustapha Dabo qui a offert le but de l’égalisation au serial buteur Lucas Michal. Le numéro 13 a réussi à adresser un centre à ras de terre pour le Monégasque, auteur de sa cinquième réalisation dans la compétition. Également joueur de l’ASM, Yanis Benchaouch était trop loin pour stopper cette frappe, contrairement à sa sortie à la 61e minute, où il s’est imposé devant son coéquipier et a empêché les Bleuets de renverser la partie. Touché sur l’action, le portier de 19 ans a dû céder sa place à Ibrahim Gomis.

Les espaces se sont ouverts au fil des minutes, à mesure que la fatigue s’installait des deux côtés. À l’image de sa performance face au Japon, Lisandru Olmeta a sauvé les siens en s’envolant pour repousser une dernière tentative dangereuse d’Othmane Maamma juste avant les prolongations. Ces dernières minutes ont été marquées par davantage d’agressivité, au détriment de la qualité de jeu, à l’image de cette vilaine faute du capitaine français Mayssam Benama sur Gessime Yassine, qui a provoqué la réaction immédiate des joueurs marocains venus encercler le fautif. Le match est devenu plus débridé que jamais après l’expulsion du Strasbourgeois Rabby Nzingoula, coupable de deux fautes d’anti-jeu et sanctionné de deux cartons jaunes seulement 20 minutes après son entrée en jeu. Othmane Maamma a retenté sa chance sans succès côté marocain (113e), avant que Djylian N’Guessan ne réponde en tirant contre Ismaël Baouf, après une première reprise dans le vent (118e). Direction une séance de tirs au but globalement maîtrisée par les deux nations. Lancé comme ultime carte maîtresse par le sélectionneur marocain, le gardien Abdelhakim El Mesbahi — entré à la place d’Ibrahim Gomis — a justifié ce choix en stoppant la tentative décisive de Djylian N’Guessan. Le rêve de remporter la Coupe du monde U20, treize ans après la génération de Paul Pogba, Samuel Umtiti et Alphonse Aréola, s’arrête là pour ces Bleuets.