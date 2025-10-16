Droits TV : Ligue 1+ veut partager la diffusion des Espoirs avec Zack Nani

Ligue 1+ réclame désormais la co-diffusion des matches de l’équipe de France Espoirs selon L’Équipe, dont les droits ont été attribués au créateur de contenu Zack Nani pour les deux prochaines saisons. Depuis l’annonce de cet accord par la FFF, la plateforme, lancée le 15 août et qui diffuse déjà 8 matches de Ligue 1 sur 9 chaque week-end, déplore de ne pas avoir été associée et s’inquiète du faible montant de l’opération (environ 60 000 euros), couvrant à peine les frais de production et les déplacements pour les matches à l’extérieur.

La suite après cette publicité

Lors d’un récent conseil d’administration de la LFP, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a interpellé le président de la FFF, Philippe Diallo, pour demander la possibilité d’une co-diffusion. Vincent Labrune, président de la Ligue, et plusieurs représentants de clubs ont également soutenu la démarche, soulignant l’importance de Ligue 1+ pour le futur du football français. Des discussions sont prévues dans les prochains jours afin de trouver un accord et apaiser les tensions entre la FFF et la Ligue, alors que les deux instances travaillent sur la réforme de la gouvernance du football en France. Affaire à suivre…