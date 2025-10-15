Menu Rechercher
Maroc U20 - France U20 : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bernard Diomède est à la tête de l'équipe de France U18 @Maxppp
Maroc U20 1-1 France U20

Ce mercredi, c’est la demi-finale de la Coupe du monde U20 avec un choc au sommet entre le Maroc et la France. Les Bleuets s’organisent dans un 4-5-1 avec Lisandru Olmeta qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Gady Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane et Justin Bourgault. Andréa Le Borgne, Fodé Sylla et Mayssam Benama composent l’entrejeu avec Anthony Bermont et Ilane Touré sur les ailes. En pointe, Lucas Michal est seul devant.

De leur côté, les Marocains s’articulent dans un 4-4-2 avec Yanis Benchaouch dans les cages derrière Mohamed Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty et Fouad Zahouani. Le milieu de terrain est assuré par Naïm Byar et Yassine Khalifi avec Othmane Maamma et Hossam Essadak dans les couloirs. Devant, Yassir Zabiri est accompagné par Yassine Gessime.

Les compositions

Maroc U20 : Benchaouch - Majni, Baouf, Bakhty, Zahouani - Maamma, Byar, Khalifi, Essadak - Gessime, Zabiri

France U20 : Olmeta - Beyuku, Kamara, Zidane, Bourgault - Touré, Benama, Sylla, Le Borgne, Bermont - Michal

