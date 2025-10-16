Monaco va blinder Aladji Bamba

L’AS Monaco est un formidable vivier de talents et il suffit de voir Lucas Michal, Ilane Touré (France) ainsi que Yanis Benchaouch (Maroc) en 1/2 finale de la Coupe du Monde U20 pour finir de s’en convaincre. Sans oublier Bradel Kiwa mais aussi Aladji Bamba qui pouvaient prétendre à participer à la compétition qui s’achève actuellement au Chili. Actuellement blessé aux ischios, Bamba, qui est de retour à l’entrainement, a réalisé un excellent début de saison avec le club du Rocher.

Dans la continuité de sa présaison où il avait laissé une bonne impression sur et en dehors du terrain, le milieu international U20 tricolore avait profité des blessures de Denis Zakaria et Lamine Camara pour gratter du temps de jeu. Auteur de bonnes performances en L1, notamment face à Auxerre, Aladji Bamba (19 ans) va pouvoir poursuivre sa belle progression avec son club formateur puisqu’il va prolonger jusqu’en juin 2030 avec l’AS Monaco. À l’image d’un Maghnes Akliouche que l’ASM a su patiemment polir pour en faire un international français A ou d’un Mamadou Coulibaly que l’on a déjà vu cette saison en Ligue des Champions face à Manchester City notamment, la formation monégasque prouve une fois encore sa capacité à donner de la confiance aux jeunes et à leur donner du temps de jeu au plus haut niveau.