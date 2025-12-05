Le débat sur les gardiens fait rage au PSG

Mine de rien, Matvey Safonov peut remercier (à sa manière) Lamine Camara. L’énorme tacle du milieu monégasque, qui aurait dû lui valoir un carton rouge direct lors de la défaite du PSG à Louis-II samedi dernier (1-0), a blessé Lucas Chevalier à la cheville. Le gardien a poursuivi la rencontre, mais il devrait bel et bien être forfait pour la réception de Rennes demain. Une aubaine pour le numéro 2, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison.

À pareille époque l’an dernier, il avait déjà pris part à 6 matchs. L’idée de venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, pas impérial à ce moment-là, avait même effleuré l’esprit du staff technique. Safonov avait d’ailleurs été titularisé en Ligue des Champions face au Bayern Munich. L’expérience n’avait pas porté ses fruits puisqu’il avait été coupable sur le seul but de la rencontre. Par la suite, le débat avait cessé d’exister avec les grandes prestations de Donnarumma.

L’idée d’une rotation a été posée en interne

La donne a changé cette saison et le Russe s’attendait à prendre des minutes à Chevalier. D’après les informations de L’Equipe, les prestations en demi-teinte de l’ancien Lillois ont soulevé un débat au club. «En interne, ces dernières semaines, certains s’interrogeaient sur la pertinence de maintenir Chevalier coûte que coûte», écrit le quotidien. L’idée d’une rotation entre les deux concurrents a été posée, avant d’être vite écartée par Luis Enrique.

L’Asturien a tout de suite donné sa confiance au Français. Il veut lui laisser le temps de prendre ses marques, de découvrir les nouvelles exigences que son statut lui impose. Il a d’ailleurs toujours refusé la possibilité de mettre les deux gardiens sur un même pied d’égalité. Pour lui, c’est très clair, Chevalier est devant Safonov, malgré ses limites du début de saison. Enfin, un troisième larron pourrait venir s’immiscer en la personne de Renato Marin, considéré comme futur grand gardien. Il n’est pas encore question d’un départ pour Safonov mais la donne pourrait changer dans les mois à venir.