PSG : des nouvelles de Lucas Chevalier

L’action avait fait polémique. Le week-end dernier, Lucas Chevalier avait été victime d’un gros tacle de Lamine Camara lors du choc entre l’AS Monaco et le PSG, remporté par les Asémistes. Le joueur monégasque n’avait pas été expulsé, écopant juste d’un jaune, ce qui avait déclenché la colère des Parisiens, alors que la direction de l’arbitrage a par la suite confirmé qu’il aurait bien dû prendre un rouge.

Et selon RMC Sport, le gardien parisien est toujours incertain pour le match au Parc des Princes contre le Stade Rennais de samedi, comptant pour la 15e journée de Ligue 1. Sa cheville est encore gonflée, et il n’a pas pu s’entraîner avec le reste de ses coéquipiers ce mercredi. Tout dépendra de son évolution d’ici là…