Real Madrid : le geste fou de Vinicius Junior avec Xabi Alonso

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas et pour le retrouver, il faut un peu plus d’un mois. Fin octobre lors du Clàsico remporté par le Real Madrid contre le FC Barcelone (2-1), la fête avait été un peu gâchée par la sortie froide de Vinicius Junior en fin de partie. L’ailier brésilien qui était excédé au moment d’aller aux vestiaires avait un peu plus fragilisé sa relation tendue avec le technicien basque.

Les semaines qui ont suivi, la tension a continué à s’installer et les résultats décevants du Real Madrid n’ont pas arrangé les choses. Les Merengues restaient sur des nuls contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Girona (1-1). Ce mercredi, le Real Madrid s’est déplacé à Bilbao et l’a emporté 3-0. Après la rencontre, Vinicius Junior qui a livré un bon match s’est distingué positivement par une accolade avec son coach. Une manière d’enterrer la hache de guerre.