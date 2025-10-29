Real Madrid : Xabi Alonso a menacé Vinicius Jr

Xabi Alonso et Vinicius Jr parviendront-ils à recoller les morceaux ? Furieux contre le choix de son entraîneur de le sortir pendant le Clasico remporté face au FC Barcelone (2-1), l’attaquant brésilien du Real Madrid est parti directement dans le vestiaire merengue, avant de revenir et de bouder sur le banc de touche. Depuis, la presse espagnole tente d’en savoir plus sur cet événement et sur les conséquences possibles. Côté club, aucune sanction n’est annoncée.

Le choix des Merengues est clair : même si leur numéro 7 a donné une très mauvaise image du club, c’est un problème entre l’international auriverde et son entraîneur. Madrid laissera Alonso dicter sa loi, sans intervenir. Chez Vinicius, la patience envers l’ancien milieu de terrain serait épuisée et certains médias ont même assuré que le divorce était acté entre les deux hommes après de nouvelles révélations sur leur échange verbal épicé au moment de la sortie du terrain du numéro 7 madrilène.

«S’il ne revient pas, il jouera très peu»

Cette nuit, El Chiringuito a apporté de nouveaux éléments dans cette affaire. L’un des intervenants de l’émission a dévoilé ce qu’il se serait passé, selon lui, lorsque Vinicius Jr est allé directement au vestiaire. « Xabi Alonso a dit à l’un des membres de son staff technique : 'va le chercher, qu’il revienne sur le banc et dis-lui très clairement que s’il ne revient pas, il jouera très peu. Dis-le-lui bien : il jouera très peu s’il ne revient pas’ ».

Le membre du staff s’est exécuté et a trouvé un Vinicius Jr hors de lui dans le vestiaire. Le Brésilien lui aurait alors répondu à plusieurs reprises qu’il ne reviendrait pas, malgré les demandes répétées de ce membre du staff, qui lui a également demandé de le faire pour ses coéquipiers. Ce n’est qu’à la troisième menace que le joueur aurait fini par ravaler sa rancœur pour revenir sur le banc de touche. « Alonso est déçu, mais pas en colère. Et c’est un sentiment qui peut durer plus longtemps », a conclu l’intervenant. La suite au prochain épisode.