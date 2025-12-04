CdM 2026 : Lionel Messi livre ses grands favoris

Champion du Monde en titre avec l’Argentine en 2022 après avoir écœuré l’équipe de France de Kylian Mbappé, Lionel Messi a livré ses grands favoris pour l’édition 2026 dans un entretien accordé à The Touchline. « Mes favoris pour remporter la prochaine Coupe du Monde ? Il y a de très bonnes équipes, comme l’Espagne, la France, l’Angleterre, le Brésil et aussi l’Allemagne », a déclaré la légende du Barça.

Le capitaine de l’Albiceleste a aussi expliqué : « tout le monde voulait battre l’Argentine, et maintenant que nous sommes les derniers Champions du Monde, l’objectif est devenu plus difficile à atteindre, mais nous n’arrêterons pas de nous battre, cela ne fait aucun doute. » Une sélection assez surprenante de la part de l’octuple Ballon d’Or, qui met donc les deux vainqueurs avant l’Argentine (France 2018 ; Allemagne 2014), mais n’inclut pas le Portugal de son rival Cristiano Ronaldo…