Que devient Gustavo Hebling, l’ancienne recrue fantôme du PSG ?

Ce nom ne vous dit peut-être plus rien. En août 2015, alors que le Paris Saint-Germain recrutait Angel Di Maria, Layvin Kurzawa, Serge Aurier ou encore Kevn Trapp, un parfait inconnu débarquait dans la capitale : Gustavo Hebling. Âgé à l’époque de 21 ans, le milieu brésilien était arrivé à Paris en provenance de São Paulo avec l’étiquette d’un joueur faisant partie de l’écurie Mino Raiola. Cependant, ce n’est même pas le PSG qui a officialisé sa venue en premier… mais le PEC Zwolle. « Le PEC Zwolle se renforce avec Gustavo Hebling. Le milieu de terrain, transféré de São Paulo au Paris Saint-Germain, a signé pour cinq saisons avant d’être prêté ici deux ans par les champions français. » De quoi surprendre. Formé à São Paulo, il a participé à la Coupe du Monde U17 avec le Brésil en 2013 et faisait partie d’une génération de jeunes talents paulistes composée, entre autres, de David Neres, Luiz Araújo, Éder Militão ou Bremer.

La suite après cette publicité

Recruté par le PSG… où il n’a jamais joué

Sur le papier, les Rouge et Bleu semblaient avoir engagé une pépite en devenir. Dans les faits, ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu. Immédiatement envoyé en prêt, Hebling a immédiatement filé aux Pays-Bas (PEC Zwolle) et au Portugal (Portimonense). Avec Zwolle, il a joué 11 matches (1 passe décisive) avec l’équipe première et 10 avec les U21 (1 passe décisive). À Portimonense, c’est pire. Hebling n’a jamais joué avec l’équipe A et ne compte que 2 apparitions avec les U23. Mais il a été transféré définitivement au sein du club portugais en août 2017, avant de quitter l’Europe en 2020. Recruté par la modeste équipe du Centro Sportivo Alagoano (CSA), qui évoluait alors en deuxième division brésilienne, Gustavo Hebling avait évoqué son passage au PSG. Un club où il n’a donc jamais joué de match officiel.

«J’ai quitté la maison à l’âge de 11 ans. Je suis parti à São Paulo, où je suis resté jusqu’à mes 19 ans. C’est un centre de formation que je considère comme l’un des meilleurs endroits au Brésil pour se développer. J’y ai été très heureux. J’ai réussi à intégrer toutes les catégories de la sélection brésilienne, j’ai disputé la Copa Sudamericana, la Coupe du Monde… Je pense que mon parcours dans ce centre de formation a été très fructueux. À un moment donné, nous n’avons pas réussi à trouver un accord pour renouveler mon contrat et, avec tous ces problèmes, c’est là que le PSG m’a fait une proposition. Ils m’ont présenté leur projet. Je savais déjà que j’irais là-bas, mais ce serait sous forme de prêt, d’une part parce qu’il n’y avait pas de place pour les étrangers à l’époque et d’autre part parce que je n’avais jamais joué professionnellement. C’était plus pour m’adapter et, dans le futur, peut-être pouvoir y retourner. Je suis resté deux ans aux Pays-Bas, où il est très difficile de s’adapter, à cause de la langue et du froid. Je suis parti au Portugal et j’y suis resté deux ans et demi (à Portimonense). Comme je n’avais pas beaucoup d’opportunités, j’ai eu la chance de venir défendre le CSA», déclarait-il à Globo en 2020.

La suite après cette publicité

Un premier trophée remporté en 14 ans de carrière

Ensuite, Hebling a enchaîné les petits clubs de seconde zone brésilienne (Remo, XV Piracicaba, Oeste, ABC Inter Limeira, Nacional AM) et a également tenté sa chance en Roumanie en 2023 (FC Botosani). Revenu au pays en 2024, Hebling évolue désormais dans des clubs de championnats d’État. Arrivé au Nacional AM au début de l’année 2025, il a perdu le championnat d’Amazonie à la dernière journée en avril, mais il a aidé son équipe à garantir une place en Série D, soit la quatrième division brésilienne. En mai dernier, il est ensuite revenu au XV Piracicaba, club dans lequel il a joué entre 2020 et 2022. Un come-back payant. Après 14 ans de carrière, Gustavo Hebling n’a pas réussi à briller dans les plus grands clubs d’Europe, mais il a enfin soulevé le premier trophée de sa carrière : la coupe Pauliste décrochée en octobre dernier.

«Je n’ai pas encore réalisé. C’est un moment magique dans ma carrière. J’essaie d’en profiter au maximum. Ma grand-mère habite près d’ici. Nous venions à pied pour assister aux matchs. J’ai toujours rêvé de jouer ici. C’est un moment magique dans ma carrière. Les supporters sont exceptionnels. Nous avons vu ce qu’ils ont fait. Je vis un rêve. Ma formation a été très victorieuse. J’ai remporté presque tous les titres, j’ai joué dans l’équipe nationale, je suis allé à la Coupe du Monde (U17). Et j’ai eu l’occasion d’aller en Europe. Je suis parti très jeune, sans expérience. Je voyais ma famille tous les week-ends. Puis je suis parti dans un autre pays, où je ne parlais pas la langue. Tout a été un apprentissage. Au Portugal, je n’ai pas eu une bonne expérience. C’est là que j’ai eu l’occasion de revenir au Brésil. Je suis devenu un homme meilleur. J’avais besoin de mûrir», a-t-il déclaré après le match. Un trophée mineur savouré à 29 ans comme une récompense après des années passées à vadrouiller entre deux continents pour essayer de faire son trou. « Il est parti très jeune. Nous avons vécu cette situation pendant plusieurs années, en l’encourageant de loin. Le monde du sport est très difficile. On se sent très seul. On se fait un groupe d’amis et peu de temps après, tout change. Samedi, c’était le résultat de tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent », a confié Raquel, sa mère. « Un sentiment du devoir accompli », a ajouté Danilo, son père. À défaut d’avoir trouvé son bonheur dans un grand club européen, Gustavo Hebling a fini par le trouver dans un environnement plus modeste, mais proche des siens.