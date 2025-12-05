Menu Rechercher
Marcelo a son joueur préféré au PSG

Par Matthieu Margueritte
Khvicha Kvaratskhelia (PSG) @Maxppp

Invité à donner son avis sur les meilleurs joueurs actuels de la planète football, l’ancien latéral du Real Madrid, Marcelo, n’a pas manqué d’encenser les stars de la Liga, à savoir Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Mais au moment de donner le nom du meilleur dribbleur du moment, le Brésilien a cité un joueur méconnu des équipes de jeunes du Real Madrid, mais également une star du PSG.

«Il y a actuellement un joueur de l’équipe junior A du Real Madrid qui s’appelle Gabri. Il est excellent, je l’apprécie beaucoup. Il va certainement intégrer l’équipe première car il dribble de manière impressionnante, comme Lamine (Yamal), il a beaucoup de sens du jeu. Et j’adore aussi Kvaratskhelia, du PSG», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal AS.

