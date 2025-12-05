Le gros coup de gueule d’Amorim après le nouveau faux pas de Manchester United

Manchester United a manqué une occasion en or de remonter au classement en concédant un nul frustrant face à West Ham (1-1) ce jeudi soir. Les Red Devils, qui menaient grâce à un but de Diogo Dalot, ont cédé en fin de rencontre sur une réalisation de Soungoutou Magassa. En effet, au lieu de grimper à la 5e place, ils restent coincés à une décevante 8e position de Premier League. Un scénario rageant pour les supporters… et pour Ruben Amorim, dont l’analyse en conférence de presse a clairement mis en lumière les carences de son équipe.

L’entraîneur portugais de 40 ans n’a en effet pas mâché ses mots. Selon lui, Manchester United a manqué de constance, de maîtrise et surtout d’intensité dans les duels. « Nous avons eu de bons moments, mais nous avons un peu perdu le contrôle du match en première mi-temps et un peu en seconde après le but. Nous aurions dû plier le match dès le premier but », a-t-il regretté, estimant que son équipe avait perdu trop de deuxièmes ballons et mal géré les situations offensives. Amorim a aussi ajouté : « on maîtrisait le match. On le savait. Il fallait défendre loin de la surface. On savait que les coups de pied arrêtés seraient problématiques vu la différence de taille dans l’équipe, mais on pensait pouvoir y arriver. On a réussi à conserver le ballon après le premier but et pourtant, on a encore perdu deux points. » Avant le déplacement chez les Wolves lundi, il a lancé un avertissement clair : « chaque match est important. Nous devons gagner le prochain. »