Un gros club européen veut relancer le grand oublié Mathys Tel cet hiver

C’était la saison de la confirmation. Après un prêt de six mois plutôt intéressant chez les Spurs la saison dernière, les Londoniens ont conservé définitivement Mathys Tel moyennant 40 millions d’euros. Clairement, Tottenham voyait en l’ancien du Bayern un futur top mondial à son poste, n’hésitant donc pas à mettre la main à la poche. Malheureusement, ça ne se passe pas vraiment comme prévu pour l’international espoirs tricolore…

La suite après cette publicité

Pire, il n’a pas été inscrit dans la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions, ce qui l’avait forcément un peu touché. « Quand vous n’êtes pas dans une liste, c’est sûr que ça fait mal. Mais je suis quelqu’un qui reste assez positif, peu importe la situation », confiait-il en septembre. Cette saison, il n’a joué que 267 minutes en Premier League, réparties sur 10 rencontres, dont seulement 3 en tant que titulaire. L’ancien du Stade Rennais a tout de même pu faire trembler les filets à 2 reprises, face à Leeds en octobre et contre Manchester United début novembre.

La suite après cette publicité

Un joli prétendant

Mais tout le monde en est conscient, pour qu’il parvienne à exploiter du mieux possible son potentiel, il doit jouer plus régulièrement. Plus que les 18 minutes cumulées sur les deux derniers matchs des Spurs contre Fulham et Newcastle. Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, un club est déjà intéressé par ses services pour le mois de janvier. C’est l’AS Roma, quatrième au classement de Serie A après 13 journées mais à un seul petit point de la première place.

Gian Piero Gasperini, entraîneur de la Louve, souhaite ainsi renforcer son secteur offensif, et la publication transalpine précise qu’il souhaite un attaquant de pointe, mais aussi un joueur de couloir gauche. Mathys Tel est même la priorité de Gasp pour ce poste. Si le média n’en dit pas plus sur les intentions du joueur ni sur celles de Tottenham, on imagine que l’avenir de Thomas Frank, contesté, sera aussi décisif dans cette histoire, puisque l’arrivée d’un nouveau coach pourrait changer les coachs. Affaire à suivre…