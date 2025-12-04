Le Real Madrid prêt à miser 30M€ sur une pépite grecque

Gros talent de l’Olympiakos, vainqueur de la Youth League en 2024, Christos Mouzakitis (18 ans) est une des dernières pépites du football grec. Milieu de terrain capable d’évoluer comme sentinelle, relayeur ou milieu offensif, il est international avec son pays (7 capes) et compte 16 apparitions (2 passes décisives) avec son club. Alternant entre titulaire et remplaçant, il est couvé par l’Olympiakos.

La suite après cette publicité

Selon Sport Time Greece, plusieurs clubs sont intéressés dont le Real Madrid. Alors que l’Olympiakos espère 40 millions d’euros pour son poulain, le Real Madrid pourrait offrir environ 30 millions d’euros. Le 26 novembre dernier, il avait brillé lors du match de Ligue des Champions entre l’Olympiakos et … le Real Madrid.