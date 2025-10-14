Ces 7 pépites françaises qui impressionnent lors de la Coupe du monde U20

Un parcours historique pour l’équipe de France U20. Demi-finalistes, les Bleuets réalisent l’un des meilleurs parcours de l’histoire du football tricolore dans la compétition. Assurée de faire aussi bien que la génération 2011 (4e) d’Alexandre Lacazette, Antoine Griezmann ou encore Francis Coquelin, cette génération essayera d’imiter l’équipe de 2013 qui aura remporté la Coupe du monde avec Samuel Umtiti, Lucas Digne, Paul Pogba, Florian Thauvin ou encore Alphonse Aréola dans ses rangs. Pour cela, il faudra sortir le Maroc au prochain tour et dominer l’Argentine ou la Colombie en cas de finale. La mission s’annonce encore compliquée, mais certains tricolores en ont profité pour tirer leur épingle du jeu.

Lucas Michal (20 ans/AS Monaco)

Jeune attaquant polyvalent de l’AS Monaco, Lucas Michal est le meilleur réalisateur des Bleuets au cours de cette compétition. Buteur d’entrée contre l’Afrique du Sud (2-1), il a ensuite vu double contre la Nouvelle-Calédonie (6-0) avant de qualifier les Bleus pour les quarts de finale avec son but contre le Japon (1-0 après prolongations). Troisième meilleur buteur de la compétition avec 4 buts, il est à une unité de Benja Cremaschi (États-Unis) et Neiser Villarreal (Colombie). Bloqué cette saison par la forte concurrence à Monaco, celui qui avait joué 13 matches la saison passée n’a pas encore eu sa chance. Cette compétition pourrait lui permettre d’avoir sa chance avec le nouveau coach Sébastien Pocognoli.

Andréa Le Borgne (19 ans/Côme)

Formé à Nice et à Air Bel, Andrea Le Borgne a un parcours assez atypique puisqu’il a rejoint l’académie du club italien de Côme à l’été 2024. Réserviste en club, le milieu polyvalent a été remplaçant en début de compétition avec les Bleuets. Titulaire contre la Nouvelle-Calédonie, il a inscrit un triplé lors de cette victoire 6-0. Entré en jeu contre le Japon où il a brillé lors la victoire 1-0, il a été titulaire et passeur décisif au dernier match face à la Norvège en formant un double pivot efficace avec Mayssam Benama. Une montée en puissance au cours de la compétition qui permet à Bernard Diomède de disposer d’une nouvelle arme. Sa projection et sa puissance de frappe en font une option intéressante pour les Bleuets.

Saïmon Bouabré (19 ans/Neom SC)

Déjà sélectionné avec l’équipe de France U21, le milieu offensif est un des leaders de cette équipe, mais a connu une Coupe du monde U20 particulière. Bloqué par son club, car la compétition ne se déroule pas sur les dates FIFA, il n’a pas pu prendre part à la phase de poules. En revanche les matches contre le Japon (1-0 après prolongations) et la Norvège (2-1) ont eu lieu pendant la trêve internationale et cela lui a permis de jouer ces deux matches. Il a d’ailleurs été le héros de la rencontre face à la Norvège avec son doublé. Cependant, il va manquer les prochains matches de la France car son club a refusé de le libérer pour la demi-finale contre le Maroc et la potentielle finale se déroulera ce week-end alors que Neom affrontera Al-Qadsiah ce dimanche en championnat.

Lisandru Olmeta (20 ans/Bastia)

Fils de l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille Pascal Olmeta, Lisandru Olmeta se montre intéressant lors de cette compétition. Prêté cette saison à Bastia par Lille, il n’a pas encore joué en championnat, mais a pu profiter de cette compétition pour briller. Avec 5 buts concédés en 5 matches et 2 clean-sheets, il a été impressionnant durant la compétition, notamment contre le Japon. S’il est moins fantasque sur le terrain que son père, «il dégage une grande maturité, la même que je pouvais transmettre quand j’avais 20 ans. Il est plus complet que moi», a d’ailleurs confié à son sujet Pascal Olmeta au Parisien. Face au Maroc, les Bleuets auront encore besoin des exploits du fiston.

Mayssam Benama (20 ans/FC Annecy)

Parti cet été de son club formateur de l’AS Monaco pour Annecy, Mayssam Benama tente de lancer sa carrière professionnelle. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2023 et finaliste de l’Euro U19 2024, le natif de Tours n’a pas encore eu sa chance à l’échelle professionnelle, mais brille dans les catégories jeunes. Capitaine des Bleuets, il a participé à tous les matches sauf la rencontre contre la Nouvelle-Calédonie où il a été mis au repos. Un indéboulonnable garant de l’équilibre et de la création dans cette équipe de France qui fait des merveilles durant cette compétition.

Elyaz Zidane (19 ans/Real Betis Balompié)

Cadre de la réserve du Real Betis Balompié, Elyaz Zidane est indéboulonnable dans la défense française. Pourtant son tournoi avait mal démarré avec une erreur provoquant un but sud-africain au premier match. Lors du 2e rendez-vous des Bleus et la défaite 3-0 contre les États-Unis, il a vécu aussi un rencontre compliquée. Cependant, l’intégration de Noham Kamara dans le onze lui a fait du bien et le jeune tricolore montre un meilleur visage désormais. Son sélectionneur Bernard Diomède l’a d’ailleurs défendu auprès de L’Équipe : «je trouve qu’on est très dur avec Elyaz Zidane, comme avec Lisandru Olmeta. C’est difficile d’être un enfant de. On attend beaucoup de lui, certainement trop. Il ne faut pas oublier qu’à quelques jours près, c’est un 2006. Il m’est arrivé de poser la question à des entraîneurs : si c’était un 2006, vous penseriez quoi de lui ? Partout où on va, il a un nom. Parfois, je me dis : "Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux qu’il joue avec son prénom ?" Mais non. Elyaz a un nom, Zidane, et il doit en être fier.»

Noham Kamara (18 ans/Paris Saint-Germain)

Remplaçant en début de compétition, le jeune Parisien a gagné sa place au cours du tournoi. Installé contre la Nouvelle-Calédonie, il a été le complément idéal d’Elyaz Zidane avec qui il forme un tandem solide. C’est simple, les Bleuts n’ont pris qu’un but lors des trois derniers matches quand il était sur le terrain. Auteur également d’une passe décisive contre la Norvège pour Saïmon Bouabré, il monte en puissance. Si la concurrence en club et rude pour lui, il est encore en apprentissage et avait pu disputer deux matches de Ligue 1 l’an dernier. Cette Coupe du monde U20 peut lui offrir une nouvelle exposition qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain.