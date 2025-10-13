CdM U20, France : la soirée dingue du héros inattendu Saïmon Bouabré

« C’est plutôt le temps de jeu que je cherchais à ce moment-là, dans un autre club. Et Christophe Galtier est celui qui m’a garanti le plus grand nombre de minutes. Les échanges avec lui se sont très bien passés. C’était fluide et convaincant. À Monaco, je n’avais pas énormément de temps de jeu (161 minutes avec l’équipe première), donc c’est ça que je cherchais. Et Christophe Galtier est venu en me disant: ‘Tu vas jouer’. C’est ce que je cherchais ». Telles étaient les justifications de Saïmon Bouabré au moment de quitter Monaco pour NEOM l’été dernier.

Il faut dire que son départ pour un peu plus de 10 millions d’euros avait été pour le moins remarqué. Considéré comme un des plus gros espoirs du football français, il a fait le choix encore rare et inhabituel de rejoindre le championnat saoudien sans même s’être vraiment imposé dans son club formateur, plutôt que de poursuivre sa progression sur le Rocher ou de suivre un parcours plus classique en signant dans un autre club en Europe.

Il n’aurait pas dû être là !

Arrivé dans le groupe tricolore il y a quelques jours seulement, une fois la compétition bien entamée, il a été décisif dans la nuit de dimanche à lundi, inscrivant un doublé contre la Norvège dans la victoire 2-1 des Bleus. D’abord, avec un but de numéro 9 faisant honneur à son numéro de maillot, concluant à merveille devant le portier. Puis, avec une belle demi-volée depuis l’entrée de la surface au ras du poteau droit du gardien. De quoi permettre aux Bleus de se qualifier pour les demies, où ils affronteront le Maroc.

De la "chance" pour le joueur, mais surtout pour les Bleus, dans la mesure où Neom a accepté de le libérer uniquement en raison de la trêve internationale. Il a raté les rencontres de poules et n’aurait pas joué cette nuit s’il n’y avait pas eu de coupure des championnats pour que les sélections senior puissent jouer. Une belle revanche pour un Bouabré qui, du haut de ses 19 ans, a disputé les quatre rencontres de Saudi Pro League jouées par son club jusqu’ici, toutes en tant que titulaire, sans pour autant réussir à marquer ni à offrir de passe décisive. Logiquement élu homme du match, il sera donc le principal tricolore atout pour obtenir une place en finale face au Maroc…