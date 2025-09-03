Saïmon Bouabré justifie son départ en Arabie saoudite

Grand espoir du centre de formation de l’AS Monaco, Saïmon Bouabré a choisi de quitter la Principauté, cet été, et de s’exiler au NEOM SC, en Arabie saoudite. Un choix surprenant pour le jeune talent âgé seulement de 19 ans. Appelé par Géralde Baticle pour le rassemblement de l’équipe de France Espoirs en vue des éliminatoires à l’Euro 2027, le milieu offensif a expliqué sa décision.

« C’est plutôt le temps de jeu que je cherchais à ce moment-là, dans un autre club. Et Christophe Galtier (entraîneur du NEOM SC) est celui qui m’a garanti le plus grand nombre de minutes. Les échanges avec lui se sont très bien passés. C’était fluide et convaincant », a-t-il soufflé à RMC Sport. « À Monaco, je n’avais pas énormément de temps de jeu (161 minutes avec l’équipe première), donc c’est ça que je cherchais. Et Christophe Galtier est venu en me disant: ‘Tu vas jouer’. C’est ce que je cherchais. Peu importe le championnat, en vrai, sans abuser, mais peu importe… Tout est en construction, en développement. C’est en parallèle avec le projet de la ville, le projet humanitaire. Pour l’instant, tout est en développement, mais ça va, ça avance bien ».