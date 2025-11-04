Ligue des Champions
LdC : l’OM annonce 4 forfaits de taille face à l’Atalanta
1 min.
@Maxppp
Demain soir, l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions. Pour ce quatrième acte, les Phocéens vont recevoir l’Atalanta Bergame à l’Orange Vélodrome. Mais Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur tout le monde.
La suite après cette publicité
Face à la presse ce mardi, le technicien italien a confié : «Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir ? Ils ne sont pas disponibles. Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré.» Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les Olympiens à l’heure d’affronter une équipe italienne en grande difficulté ces dernières semaines.
Suivez Marseille - Atalanta sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Le FC Barcelone veut sécuriser la signature d’un attaquant, l’Espagne s’enflamme pour Jude Bellingham
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer