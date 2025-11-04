LdC : l’OM annonce 4 forfaits de taille face à l’Atalanta

Demain soir, l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions. Pour ce quatrième acte, les Phocéens vont recevoir l’Atalanta Bergame à l’Orange Vélodrome. Mais Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur tout le monde.

Face à la presse ce mardi, le technicien italien a confié : «Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir ? Ils ne sont pas disponibles. Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré.» Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les Olympiens à l’heure d’affronter une équipe italienne en grande difficulté ces dernières semaines.

