Ligue des Champions

LdC : l’OM annonce 4 forfaits de taille face à l’Atalanta

Par Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM. @Maxppp
Demain soir, l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions. Pour ce quatrième acte, les Phocéens vont recevoir l’Atalanta Bergame à l’Orange Vélodrome. Mais Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur tout le monde.

Face à la presse ce mardi, le technicien italien a confié : «Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir ? Ils ne sont pas disponibles. Il n’y a aucun des quatre qui a récupéré.» Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les Olympiens à l’heure d’affronter une équipe italienne en grande difficulté ces dernières semaines.

Pub. le - MAJ le
